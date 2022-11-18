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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

احتفالا بأعياد الطفولة.. أجواء مرحة بمسرح 23 يوليو في المحلة

فعاليات ثقافية وفنية
فعاليات ثقافية وفنية

تزين مسرح 23 يوليو بمدينة المحلة الكبرى، خلال استقباله احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج الفنان هشام عطوة، بأعياد الطفولة والتي شهدت توافدا كبيرا من جانب أهالي محافظة الغربية لمتابعة وحضور الفعاليات التي تضمنت العديد من الفقرات.

بدأت فعاليات الاحتفالية والتي أقيمت تحت إشراف محمد حمدي رئيس إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، بعزف للسلام الجمهوري، فيما أوضح الأديب جابر سركيس، مدير عام الإدارة العامة لثقافة الغربية خلال كلمته الافتتاحية بأن العالم بأسره يحتفل باليوم العالمي للطفل، والذي يوافق يوم 20 نوفمبر من كل عام، وأضاف بأن مصر من أوائل الدول التي تحرص على دعم حقوق الطفل، وتعمل على سن التشريعات والقوانين التي تضمن له حقوقه، ولاسيما منذ أن تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مسئولية حكم مصر.

وشهدت الاحتفالية عرض فني لفرقة كورال أطفال مسرح 23 يوليو، بقيادة المايسترو الفنان محمد مسعد، حيث قدمت الفرقة العديد من أغاني زمن الطرب الأصيل، قبل أن تشعل فرقة أطفال ذوي الهمم  "القلوب البيضاء" الأجواء داخل المسرح بباقة منوعة من الرقصات والتابلوهات الاستعراضية، ومن بينها استعراضات: "الفرعوني"، و"الاسكندراني"، و"الفرح"، و"البلدي"، و"الشهيد".

يذكر أن مسرح 23 يوليو كان قد أعد برنامجا مميزا لاستقبال الأطفال المشاركين بالاحتفالية، حيث تسابق الصغار لرسم العلم المصري على وجوههم قبل بدء فعاليات الاحتفالية، كما قام فريق عمل المسرح بتوزيع البالونات والهدايا على الأطفال، فيما قامت فرقة العرائس بتقديم أقوى فقراتها الفنية.

اختتمت فعاليات الحفل بتوزيع العديد من شهادات التقدير والتميز على أعضاء فرقة "القلوب البيضاء"، وذلك تشجيعا لهم على مواصلة تقديم عروضهم الفنية، وذلك وسط حضور لافت من العديد من الشخصيات القيادية والشعبية بمحافظة الغربية.

مسرح 23 يوليو الهيئة العامة لقصور الثقافة الفنان هشام عطوة كورال أطفال مسرح 23 يوليو القلوب البيضاء

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