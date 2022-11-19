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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

جامعة القاهرة تنظم حملة للتبرع بالدم .. تفاصيل

حملات جامعة القاهرة
حملات جامعة القاهرة

أعلنت جامعة القاهرة ، عن حملة التبرع بالدم على مستويات كليات الجامعة ، وذلك بالتعاون مهع بنك الدم القصر العينى من الفترة 20 من نوفمبر حتى 28 من نفس الشهر .

مواعيد الكليات 

جامعة القاهرة 

وكانت قد نظمت جامعة القاهرة تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة منال المصري عميدة كلية الطب، حملة توعوية بالحرم الجامعي لتوعية أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين بمرض السكر وأعراضه، وأهمية الكشف المبكر، وطرق الوقاية منه، وأهمية الالتزام بالعلاج والعمل على الوقاية من المضاعفات.

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وقال الدكتور محمد الخشت، إن حملة التوعية تأتي بالتزامن مع اليوم العالمي لمرضى السكر، مؤكدًا أهمية التشخيص المبكر لمرضى السكر من خلال فحص الدم، لافتًا إلى أن علاج مريض السكر يتطلب تغيير العادات الغذائية وتغيير نمط الحياة وممارسة الأنشطة الرياضية بما ينعكس بالإيجاب على كل من الأسرة والمجتمع والدولة التي تنفق ملايين الجنيهات لعلاج غير القادرين.

واستهدفت الحملة توعية منتسبي الجامعة بمرض السكر من خلال توزيع النشرات التوعوية، والحديث معهم عن أهمية الكشف المبكر لتجنب المرض، وإجراء التحاليل وفحوصات الدم (العشوائي والتراكمي) على أكثر من 500 من الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس وتحويل الحالات التي ثبت إصابتها بمرض السكر للعلاج بمستشفيات جامعة القاهرة.

وضمت الحملة نخبة من أفضل الأطباء والمتخصصين من كلية طب قصر العيني من أجل تقديم خدمة متميزة لأعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين، في إطار حرص الجامعة على المشاركة في اليوم العالمي لمرضى السكر بهدف زيادة وعى المجتمع الجامعي بعوامل الخطر التي تؤدى إلى مرض السكر وآثاره، وتوفير المعلومات الطبية اللازمة عنه، ومتابعة مريض السكر بما يتوافق مع سن المريض ونوع مرض السكر.

جامعة القاهرة حملة التبرع بالدم بنك الدم القصر العينى الدكتور محمد عثمان الخشت مرض السكر

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