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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حسام موافي يحذر من التشخيص الخاطئ للقولون العصبي.. فيديو

صدى البلد

حذّر الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، من تشخيص القولون العصبي قبل استبعاد كافة الاحتمالات بسبب تشابه أعراضه مع الكثير من الأمراض.

قال حسام موافي خلال برنامج «ربي زدني علمًا»، على قناة صدى البلد، إنه من الصعب الاعتماد على أعراض القولون العصبي في تشخيص المرض.

 شخصية مريض

أضاف أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن شخصية مريض القولون العصبي ليست طبيعية ويغلب عليه التعصب والتوتر في معظم الحالات.


نصح حسام موافي، الأطباء ببذل المزيد من الجهد في تشخيص مرض القولون العصبي، لافتًا إلى أنه توجد علامات تدل على الإصابة بهذا المرض يمكن للمختصين معرفتها.

حسام موافي الحالات الحرجة قصر العيني قناة صدي البلد صدى البلد الأطباء

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