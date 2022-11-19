انتشر على فيس بوك.. الشرطة تفحص فيديو لشخص يعتدى على سيدة مسنة بالضرب

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك" خلال الساعات الماضية فيديو لشخص يعتدى على سيدة مسنه داخل منزل بالشرقية.

وتعكف الأجهزة الأمنية من خلال استخدام التقنيات الحديثة على فجص الفيديو المنتشر لتحديد هوية ذلك الشخص وضبطه لتقديمه لجهات التحقيق .

وظهر فى الفيديو المتداول تحت عنوان “ابن يعذب والدته ويضربها بالماشة في فاقوس” ، شخص يعتدى على والدته بالضرب بواسطة آلة حادة، حيث كان يأمرها بأن تجلس .

وظهرت السيدة العجوز خلال الفيديو، لا تقوى على شيء سوى الحركة بس بصورة حثيثة، ولا تقوى على صد أو رد ضربات ابنها لها، بحسب الفيديو.