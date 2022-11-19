شيخ المترجمين من الروسية إلى العربية.. كتاب عن قصور الثقافة

صدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة كتاب “أبو بكر يوسف أبو جليل.. شيخ المترجمين من الروسية إلى العربية”، للشاعر والكاتب أشرف أبو جليل.

وتتم مناقشة الكتاب في ندوة بحثية ضمن مؤتمر إقليم القاهرة صباح بعد غد الأحد بدار المركبات بمدينة نصر ويتحدث عنه الدكتور مكارم الغمرى وإسماعيل سيد أبوجليل.



الدكتور أبو بكر يوسف أول من ترجم الأدب من الروسية إلى العربية مباشرة، فترجم 73 كتابا لأساطين الأدب الروسي، وأول عربي يمنحه الرئيس الروسي وسام “بوشكين” أرفع وسام روسي، وهو أول عربي يضمه اتحاد كتاب روسيا.



يحتوي الكتاب على مقدمة عن رحلته من المهد إلى اللحد، وقائمة بالكتب المنشورة التي ترجمها كتبها الشاعر أشرف أبو جليل، وشهادات عنه لكبار أدباء العالم العربي ومصر، مع بعض حوارته الصحفية ومقالاته النقدية ورسائله إلى أهله وملحقا لصور من حياته.