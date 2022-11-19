الرئيس التونسي يبحث مع المجلس الأوروبي علاقات التعاون

بحث الرئيس التونسي قيس سعيد، مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال علاقات التعاون والشراكة التاريخية القائمة في قطاعات متعددة بين الجانبين.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس قيس سعيد مع شارل ميشال بجزيرة جربة بمناسبة انعقاد قمة الفرنكوفونية.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية أنه تم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر بشأن عدد من الملفات التي تهم علاقات التعاون والشراكة التاريخية بين تونس والاتحاد الأوروبي في قطاعات متعددة، والتأكيد على الالتزام المتبادل بتطويرها وتنويعها خاصة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها ذات الاهتمام المشترك.