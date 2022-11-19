حازم إمام: فيتوريا زي الموظف.. وقضى على نغمة "دي القماشة"

أعرب حازم إمام، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم،، عن سعادته البالغة بالفوز الذي حققه المنتخب على حساب بلجيكا.

وفاز منتخب مصر على بلجيكا، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي اقيمت بينهما مساء الجمعة، على استاد جابر الأحمد، في إطار استعدادات بلجيكا لخوض منافسات كأس العالم.

وقال حازم إمام، في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية «أون تايم سبورتس»: «مباراة بلجيكا كانت صعبة للغاية واختبار حقيقي لنا، عندما جاء لنا عرض بلجيكا، لم أخف ونفس الأمر بالنسبة لروي فيتوريا»، مضيفًا: «هذه مباراة ودية ولكنها مهمة للغاية وقفنا على مستوى اللاعبين، والحمدالله اللاعبين كانوا رجالك طوال المباراة».

وتابع: «ان شاءالله مباراة اليوم تكون بداية للعب مباريات ودية مع منتخبات كبيرة، لازم منخافش بالتأكيد هنخسر لن نفوز على طول، ولكن اللعب مع منتخبات الصف أول أمر جيد للوقوف على مستوانا الفني».

وأكمل: «فيتوريا، من اليوم الأول قال لي (أنا متفائل) وأنا كنت خائفًا من تفاؤله، وانتظرت لرؤية مستوى المنتخب في المباريات الودية، والمدرب بعد التدريب في أول يومين قبل مباراتي النيجري وليبيريا، قال لي (أنا سعيد بمستوى اللاعبين ولم أكن أتوقع أن هذا مستواهم الفني)، هذا الكلام أيضًا قاله لي بالأمس (لا تقلق أثق إن المنتخب سيقدم مباراة كبيرة)».

وأكمل: «فيتوريا، ألغى مصطلحات (هي دي القماشة ومعندناش لاعيبة)، فهو يحاول يعمل على إيجابيات اللاعبين».

وأكمل: «للأسف لم نتأهل إلى كأس العالم ولكن واجهنا منتخبا كبيرا ومن الإيجابيات أننا رأينا طريقة المدير الفني في اللعب، ووقفنا على مستوى الفريق أمام خصم عالي المستوى، ومنتخب بلجيكا سجل هدف من استغلال خروج على جبر للإصابة».

وأضاف: «قبل مباراة قلنا أننا سنثبت للجميع أننا منتخب كبير كان يستحق التواجد في كأس العالم قطر 2022»، مضيفًا: «سنبني على الفوز أمام بلجيكا».

وتابع :«يجب على الجماهير أن تعطي اللاعبين المصريين قدرهم»، مؤكدًا :«اللاعبون المصريون الذي يلعبون في الدوري المصري ليسوا أقل فنيًا من اللاعبين في أوروبا بل عندما يحصلون على فرصة يكونوا أفضل منهم»

وأردف: «فيتوريا وجهازه المعاون بيشتغلوا زي الموظفين، كل يوم يتواجدون في اتحاد الكرة لمتابعة المباريات ومتابعة إحصائيات اللاعبين، مثل طاهر محمد طاهر، الذي تواجد لأول مرة مع المنتخب».