الكشف الطبي على 1900 مواطن بالقافلة الطبية بالعاشر من رمضان

أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه في إطار مبادرةالرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، لتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين وخاصة بالأماكن النائية، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان قامت إدارة القوافل بمديرية الشئون الصحية بالشرقية بتنفيذ القافلة الطبية العلاجية المجانية بمركز طبي أول التابع لمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، والتي أستمرت لمدة يومين ١٧_ ١٨ نوفمبر ٢٠٢٢.

اشتملت القافلة على العديد من التخصصات الطبية، كما تم إجراء الفحوصات المعملية، والكشف المبكر عن أمراض السكر والضغط، ونجحت القافلة خلال اليومين بتوقيع الكشف الطبي المجاني علي ١٩٤١ مريض من أهالي القرية، بواقع ٢٧٧ مريض في تخصص الباطنة، ٥٠ مريض جراحة عامة، ٢٢٨ العظام، ٢٨٤ الأطفال، ٩٩ النساء والتوليد، ٢٣٤ الجلدية والتناسلية، ٢٩ تنظيم الأسرة، ٢١٣ أنف وأذن، ١٩٦ الرمد، ٦١ مسالك بولية، ١٢١ القلب والأوعية الدموية، ١٤٩ أسنان، وتم صرف العلاج اللازم لهم مجانا، وتحويل ٩ حالات مرضية تحتاج لإجراء عمليات جراحية بالمستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل جلسات تثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم من إنتشار الأمراض الفيروسية وكيفية الوقاية منها، وأهمية التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا، والخدمات المقدمة بالمبادرات الرئاسية، ووسائل تنظيم الأسرة، وغيرها.

وقدم الدكتور هشام مسعود الشكر لمنسق القوافل بالمديرية، وجميع القائمين على هذا العمل لصالح المواطنين والمرضي بمحافظة الشرقية.