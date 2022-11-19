عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الكشف الطبي على 1900 مواطن بالقافلة الطبية بالعاشر من رمضان

قافلة طبية
قافلة طبية

أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه في إطار مبادرةالرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، لتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين وخاصة بالأماكن النائية، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان قامت إدارة القوافل بمديرية الشئون الصحية بالشرقية بتنفيذ القافلة الطبية العلاجية المجانية بمركز طبي أول التابع لمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، والتي أستمرت لمدة يومين ١٧_ ١٨ نوفمبر ٢٠٢٢.

اشتملت القافلة على العديد من التخصصات الطبية، كما تم إجراء الفحوصات المعملية، والكشف المبكر عن أمراض السكر والضغط، ونجحت القافلة خلال اليومين بتوقيع الكشف الطبي المجاني علي ١٩٤١ مريض من أهالي القرية، بواقع ٢٧٧ مريض في تخصص الباطنة، ٥٠ مريض جراحة عامة،  ٢٢٨ العظام، ٢٨٤ الأطفال، ٩٩ النساء والتوليد، ٢٣٤ الجلدية والتناسلية، ٢٩ تنظيم الأسرة، ٢١٣ أنف وأذن، ١٩٦ الرمد، ٦١ مسالك بولية، ١٢١ القلب والأوعية الدموية، ١٤٩ أسنان، وتم صرف العلاج اللازم لهم مجانا، وتحويل ٩ حالات مرضية تحتاج لإجراء عمليات جراحية بالمستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل جلسات تثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم من إنتشار الأمراض الفيروسية وكيفية الوقاية منها، وأهمية التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا، والخدمات المقدمة بالمبادرات الرئاسية، ووسائل تنظيم الأسرة، وغيرها.

صحة الشرقية: استمرار فحص طلبة المدارس وتعقيم المنشآت والأماكن الحيوية

وقدم الدكتور هشام مسعود الشكر لمنسق القوافل بالمديرية، وجميع القائمين على هذا العمل لصالح المواطنين والمرضي بمحافظة الشرقية.

وزير الصحة الشرقية الرئيس عبد الفتاح السيسي وزارة الصحة صحة الشرقية حياة كريمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعليق صادم من رضا عبد العال على فوز منتخب مصر على بلجيكا

هي طفاسة .. تعليق مثير من مرتضى منصور على مطالب تدعيم الزمالك بصفقات جديدة

مفاجأة في عيار 21 .. أسعار أعيرة الذهب اليوم السبت | فيديو

بعد القبض عليها سكرانه.. ظهور صادم لزوجة المطرب الشعبي معه في السيارة| شاهد

بدون تشفير.. 23 قناة تنقل مباراة افتتاح كأس العالم 2022

أرز ولحوم بأسعار مخفضة 60%.. منافذ التموين والداخلية تخفف العبء عن المواطنين

كارثة .. مشروب تم حظره من المدارس يسبب الانتحار والسكتات الدماغية

تقييمات صادمة.. رضا عبد العال يكشف الأفضل والأسوأ في مباراة مصر وبلجيكا

ترشيحاتنا

هل تدوير المخلفات له أصل في الإسلام؟ دار الإفتاء تجيب

ليس تابعا للغرب ... تعليق صادم من ميدو على تصريحات إنفانتينو

بي إن سبورتس تعلن بث مباريات كثيرة من كأس العالم مجانا

الأزمة فى ماكرون|خبير تونسي لـ«صدى البلد»: القمة الفرنكفونية فرصة تاريخية لـ فرنسا

شاهد.. أمن القاهرة يداهم مطعم وجبات جاهزة ويضبط بداخله لحوم مجهولة المصدر

نائمة أمام الحرم المكي .. السورية لورين عيسى تحدث موجة غضب بسبب صورها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نائمة أمام الحرم المكي .. السورية لورين عيسى تحدث موجة غضب بسبب صورها

بعد إعلان خطبتها.. 10 إطلالات خطفت الأنظار لـ رنا رئيس.. شاهد

لفة حجاب البلوجر نادية الخولي في زفافها تشعل السوشيال ميديا| اعرفي السر

بفستان قصير .. بشرى تثير الجدل بإطلالة ملفتة في دبي| شاهد

فيديو

فرص عمل يوفرها ميناء القاهرة الجاف.. وأهم مزاياه.. فيديو جراف

المخلوي التنفسي فيروس يصيب الصغار بشراسة.. إليك مخاطره.. فيديو

أكلة المصريين الشعبية في خطر .. ماذا حدث للفول ؟.. فيديو

تخزين الأرز في المنزل يعرضك لهذه العقوبة | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.عمرو الديب

حدود المقدرة الاقتصادية الروسية في مواجهة التحديات

آية عبد الرؤوف

المستقبل والخوف من الغد.. ماذا نفعل؟

المستشار أسـامة الصعيدي

تبقى مصر في القمة بعد قمة المناخ

حازم الشريف

نعم للانتماء للوطن

هند عصام

حورس المنتقم

غادة جابر

رحلتي الأولى لمؤتمر الأطراف.. ورسائل السلام

عبد المعطى أحمد

جمعة سوداء عندهم .. بيضاء عندنا

د.هادي التونسي

وداعا يوسف الشاروني الإنسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ