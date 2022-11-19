أهلي 2005 يواجه الزمالك اليوم في بطولة الجمهورية

يلتقي فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٥ اليوم السبت مع ضيفه الزمالك، في المباراة التي تجمع بين الفريقين على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة العاشرة من بطولة الجمهورية.

يدخل «أهلي ٢٠٠٥» مواجهة الزمالك وهو يسعى لحسم لقاء القمة لصالحه، لكي يواصل الانفراد بصدارة ترتيب البطولة، ويستمر في تحقيق نتائجه الجيدة.

ويمتلك «أهلي ٢٠٠٥» قبل المباراة ٢١ نقطة في رصيده، بعدما فاز في ٦ مباريات وتعادل في ٣ مباريات، حيث فاز على الإسماعيلي ٣ - ١، وتعادل أمام الاتحاد ١ - ١، وفاز على المصري ٣ - ١، وتعادل مع بيراميدز سلبيًا، وفاز على بتروجت ٤ - ٣، وعلى إنبي ٢ - ١، وعلى فاركو ١ - صفر، وتعادل مع سيراميكا ١ - ١، وفاز على المقاولون ٢ - صفر، مسجلًا ١٧ هدفًا مقابل ٨ أهداف في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لأهلي ٢٠٠٥ كل من علاء عبده مديرًا فنيًا، ومحمد صلاح مدربًا عامًا، ووليد الشناوي مدربًا لحراس المرمى، وعماد عبد الهادي إداري الفريق، وأحمد جاب الله طبيب الفريق، ومحمد نحلة مدرب الأحمال، وإبراهيم خاطر إخصائي التدليك.