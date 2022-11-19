عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بي إن سبورتس تعلن بث مباريات كثيرة من كأس العالم مجانا

صدى البلد

أعلنت مجموعة beIN الإعلامية اليوم عن خطتها لبث 22 مباراة ضمن كأس العالم FIFA قطر 2022™على قناة beIN SPORTS المجانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتأتي الخطوة للاحتفاء بأول نسخة يستضيفها العالم العربي من البطولة. 

ويبدأ البث المجاني بالمباراة الافتتاحية، التي تقام يوم الأحد 20 نوفمبر الجاري في استاد البيت، وتجمع بين الدولة المضيفة قطر والإكوادور.

ويتيح الإعلان للملايين من عشاق كرة القدم والعائلات في دول المنطقة الـ 24 الاستمتاع بالمواجهات الحماسية، وذلك خلال البطولة المرتقبة التي تنطلق للمرة الأولى في منطقتهم. وتنقل قناة beIN SPORTS المفتوحة 22 مباراة، في إطار التغطية الشاملة التي تقدمها قنوات beIN SPORTS MAX لـكل من الـ64 مباراة في البطولة.

وتُعد SPORTS beIN الناقل الرسمي والحصري لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™ التي تستضيفها قطر في 24 دولة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، علماً أنها تلعب دوراً محورياً في تسليط الضوء على هذا الحدث التاريخي على الساحة العالمية.

وقال السيد محمد السبيعي، الرئيس التنفيذي لـ beIN الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "يسرنا أن نتمكن من بث أبرز المباريات مجاناً ليتابعها الجمهور الشغوف بكرة القدم في المنطقة، احتفالاً بإحياء البطولة الشهيرة في العالم العربي.

وتحرص منذ أصبحت الناقل الرسمي لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™ على استثمار جميع الفرص المتاحة لفسح المجال أمام أكبر قدر ممكن من جمهور المنطقة لمشاهدة منافسات البطولة. ونؤكد التزامنا بتوفير محتوى الشبكة لأوسع شريحة ممكنة، انطلاقاً من إدراكنا مدى أهمية هذه البطولة ودورها الجامع".

ويأتي إعلان اليوم بعد فترة وجيزة من كشف beIN عن خطط التغطية الحصرية للبطولة بأكملها على قنواتbeIN SPORTS. 

وإلى جانب المحتوى المجاني، يحظى المشتركون في قنوات beIN SPORTS بفرصة مشاهدة جميع مباريات البطولة، وكل دقيقة من مواجهاتها الـ 64 بأربع لغات ومن خلال سبع قنوات مخصصة، مع الاستمتاع بأداء أفضل المعلقين والتصوير من جميع الزوايا واستديوهات التحليل من خلال أجهزة التلفاز أو الهواتف المحمولة أو الأجهزة اللوحية. وتحظى هذه الباقة المتكاملة من التغطية المباشرة بسلسلة خاصة من البرامج من إنتاج beIN.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعليق صادم من رضا عبد العال على فوز منتخب مصر على بلجيكا

هي طفاسة .. تعليق مثير من مرتضى منصور على مطالب تدعيم الزمالك بصفقات جديدة

مفاجأة في عيار 21 .. أسعار أعيرة الذهب اليوم السبت | فيديو

بعد القبض عليها سكرانه.. ظهور صادم لزوجة المطرب الشعبي معه في السيارة| شاهد

بدون تشفير.. 23 قناة تنقل مباراة افتتاح كأس العالم 2022

أرز ولحوم بأسعار مخفضة 60%.. منافذ التموين والداخلية تخفف العبء عن المواطنين

كارثة .. مشروب تم حظره من المدارس يسبب الانتحار والسكتات الدماغية

تقييمات صادمة.. رضا عبد العال يكشف الأفضل والأسوأ في مباراة مصر وبلجيكا

ترشيحاتنا

هل تدوير المخلفات له أصل في الإسلام؟ دار الإفتاء تجيب

ليس تابعا للغرب ... تعليق صادم من ميدو على تصريحات إنفانتينو

بي إن سبورتس تعلن بث مباريات كثيرة من كأس العالم مجانا

الأزمة فى ماكرون|خبير تونسي لـ«صدى البلد»: القمة الفرنكفونية فرصة تاريخية لـ فرنسا

شاهد.. أمن القاهرة يداهم مطعم وجبات جاهزة ويضبط بداخله لحوم مجهولة المصدر

نائمة أمام الحرم المكي .. السورية لورين عيسى تحدث موجة غضب بسبب صورها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نائمة أمام الحرم المكي .. السورية لورين عيسى تحدث موجة غضب بسبب صورها

بعد إعلان خطبتها.. 10 إطلالات خطفت الأنظار لـ رنا رئيس.. شاهد

لفة حجاب البلوجر نادية الخولي في زفافها تشعل السوشيال ميديا| اعرفي السر

بفستان قصير .. بشرى تثير الجدل بإطلالة ملفتة في دبي| شاهد

فيديو

فرص عمل يوفرها ميناء القاهرة الجاف.. وأهم مزاياه.. فيديو جراف

المخلوي التنفسي فيروس يصيب الصغار بشراسة.. إليك مخاطره.. فيديو

أكلة المصريين الشعبية في خطر .. ماذا حدث للفول ؟.. فيديو

تخزين الأرز في المنزل يعرضك لهذه العقوبة | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.عمرو الديب

حدود المقدرة الاقتصادية الروسية في مواجهة التحديات

آية عبد الرؤوف

المستقبل والخوف من الغد.. ماذا نفعل؟

المستشار أسـامة الصعيدي

تبقى مصر في القمة بعد قمة المناخ

حازم الشريف

نعم للانتماء للوطن

هند عصام

حورس المنتقم

غادة جابر

رحلتي الأولى لمؤتمر الأطراف.. ورسائل السلام

عبد المعطى أحمد

جمعة سوداء عندهم .. بيضاء عندنا

د.هادي التونسي

وداعا يوسف الشاروني الإنسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ