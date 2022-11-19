برلمانية : توصيات COP27 تكفل مواجهة التداعيات السلبية لأزمة تغير المناخ

أكدت الدكتورة دينا أحمد إسماعيل عضو مجلس النواب الأهمية الكبيرة للتوصيات الصادرة عن قمة المناخ العالمية للحد من التداعيات السلبية والخطيرة لظاهرة تغير المناخ على مختلف دول العالم بصفة عامة والدول النامية وفى مقدمتها الدول الافريقية مشيرة الى أن هذه القمة حققت العديد من المكاسب السياسية والاقتصادية والسياحة لمصر

وأعربت " إسماعيل " فى بيان لها اصدرته اليوم عن سعادتها الغامرة بالصورة المشرفة لهذه القمة والتى أشاد بها كل المشاركين فيها ووجهوا كل التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى على ما حققته هذه القمة من اهداف لصالح المجتمع الدولى مؤكدة وجود إشادة كبيرة جداً بمحتوى المؤتمر بعد إدراج مواضيع هامة على قمة المؤتمر ومنها ندرة المياه وموضوع الزراعة وكان مستوى الحضور مرتفع جداً.



وقالت الدكتورة دينا أحمد إسماعيل : لقد كان هناك زحام مستمر أثناء حضور فعاليات قمة المناخ وهو يعتبر المؤتمر الأكبر من حيث الإعداد والزخم والموضوعات التي تتناولها مشيدة باطلاق مصر لمبادرة حياة كريمة لإفريقيا بعد نجاحها على المستوى المصري للارتقاء بحياة أكثر من 30 فئة من الشعب الإفريقي وتنفيذ أول مشروع للأمونيا الخضراء في مصر وتوقيع اتفاقيات بـ 83 مليار دولار حتى عام 2035.



وأكدت الدكتورة دينا أحمد إسماعيل الاهمية الكبيرة لاتفاقيات الطاقة بقمة المناخ لتحويل مصر مركزًا لطاقة الهيدروجين الأخضر مشيرة الى أن مصر تمتلك جميع المقومات الطبيعية والبشرية لتحقيق هذا الهدف