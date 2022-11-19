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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تجاوز 75 ألف جنيه .. سعر فستان درة يثير الجدل | شاهد

درة
درة

شاركت الفنانة التونسية درة على  مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصوا جديدة من أحدث ظهور لها.

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لافتت درة  الأنظار في الصور بإطلالة مميزة، ظهرت مرتدية فستانا قصيرا يصل أعلى الركبة ونصف كم واتسم باللون الأسود الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات، ما كشف عن رشاقتها.
قد حمل فستان درة في أحدث ظهور لها توقيع دار الأزياء العالمية Balmain، وبلغ سعره  3064 دولار، أي ما يقرب من 75 ألف جنيه مصري.

سعر فستان درة 


انتعلت درة بوت أنيق ذا كعب عالي باللون الأسود، تزينت ببعض الإكسسوارات الراقية التي زادت من أناقتها ومنحتها إطلالة متكاملة.
بدت  درة  في الصور بخصلات شعرها البني المموج، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة و الغير تقليدية.
 

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