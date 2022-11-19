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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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ديني

إقبال كبير على إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بمعرض كلية اللغة العربية

صدى البلد

افتتح الدكتور محمد عزت محمد أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية والدكتور صلاح عاشور عميد كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر بالقاهرة، اليوم السبت، معرض الكتاب الذي يقيمه المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالتعاون مع الكلية.

وخلال الافتتاح قدم الدكتور صلاح عاشور عميد كلية اللغة العربية الشكر والتقدير إلى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على تلبية دعوة الكلية بإقامة معارض لإصدارات الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية في جامعة الأزهر من خلال التعاون الدائم بين وزارة الأوقاف وجامعة الأزهر، لتزويد طلاب الجامعة بإصدارات الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية ذات القيمة العلمية الرفيعة، والتي تناسب أسعارها طلاب الجامعة.

وأكد أن المعرض يضم إصدارات متنوعة في شتى العلوم والمعارف الشرعية والعربية من كتب التراث، وكذلك الإصدارات التي تتناول القضايا العصرية الملحة في تجديد الفكر الديني ومواجهة الأفكار، ومخاطر الإلحاد وسبل المواجهة.

وشهد المعرض في أول أيامه إقبالًا كبيرًا من طلاب كلية اللغة العربية بالقاهرة وأعضاء هيئة التدريس.

ويقدم المعرض للطلاب وأعضاء هيئة التدريس خصمًا بنسبة 25% على جميع الإصدارات التي تتعلق بقضايا التجديد والإصدارات الحديثة، وكذلك خصمًا بنسبة 20% على جميع مطبوعات المجلس من المنتخبات والموسوعات العلمية.

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