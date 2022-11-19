تسلا تستدعي 30 ألف سيارة X الـ SUV لخلل في الوسادة الهوائية.. تفاصيل

قامت شركة تسلا لصناعة السيارات باستدعاء 29348 سيارة من إصدار X الـ SUV، وذلك نتيجة عطل فني في الوسائد الهوائية، لأنه تم تقيمها بشكل غير صحيح مما يجعلها عرضة للانفجار المفاجئ ويتم استعداء السيارات التي تم إنتاجها من عام 2021 حتي عام 2023 .

تسلا موديل X

قامت شركة تسلا بعمل اختبار المطابقة المجدول مسبقا لتأكيد الامتثال لبعض اللوائح في سيارات تسلا X الـ SUV وعند أذ علمت تسلا بمشكلة الوسائد الهوائية.



بعد إجراء الاختبارات علي سيارة تسلا X الـ SUV تبين أن خطئ وحدة التحكم في التقييد يمكن أن يؤدي إلى فتح الوسادة الهوائية للراكب الأمامي بطريقة غير مقصودة أثناء بعض الاصطدامات منخفضة السرعة.

تسلا موديل X

وتتمثل المشكلة في انه عندما يجلس راكب يبلغ من العمر ثلاث أو ست سنوات خارج موقعه في المقعد الأمامي بدون حزام الأمان فعند الاصطدام بسرعة منخفضة فقد يؤدي ذلك إلى زيادة خطر الإصابة، واعتبارا من 8 نوفمبر من عام 2022 لم تكن تسلا على علم بأي مطالبات ضمان أو تقارير ميدانية أو حوادث أو إصابات أو وفيات متعلقة بهذه المشكلة.

تسلا موديل X

والجدير بالذكر أن شركة تسلا تعمل علي تحديث برامج ثابتة لتعمل علي نشره عبر الهواء للمركبات المتأثرة، والتي تم إنتاجها بين 8 سبتمبر 2021 و 5 نوفمبر 2022.

تسلا موديل X

وستبدأ شركة تسلا في إخطار أصحاب السيارات التي سيتم استدعائها في 1 يناير من عام 2023، وبدء من يوم 15 نوفمبر 2022، سيتم إصلاح العطل في جميع المركبات قيد الإنتاج مباشرة وتحديث البرنامج الثابت.