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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا .. انفجار ضخم في خط غاز قرب سانت بطرسبرج | فيديو

روسيا.. انفجار ضخم
روسيا.. انفجار ضخم قرب مدينة سانت بطرسبرج

أفادت وسائل إعلام محلية في روسيا بوقوع انفجار ضخم بخط أنابيب غاز روسي تابع لشركة غازبروم، قرب سان بطرسبورج، وسط شكوك حول ارتباط الحادث بحرب أوكرانيا.

وأظهرت مقاطع فيديو تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، كرة نار هائلة تمتد لأميال بعد انفجار قوي هز شرق سان بطرسبرج، ثاني أكبر مدينة في البلاد.

فيما قالت السلطات المحلية إن خط أنابيب غاز انفرج، قرب مدينة سان بطرسبرج، ما تسبب في اندلاع حريق هائل، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس".

ورصدت اللقطات المتداولة بشكل واسع، ألسنة اللهب الضخمة على بعد أميال من المنطقة، فيما تقول وزارة الطوارئ الروسية إن الانفجار ناجم عن عطل بأحد خطوط الأنابيب، ولم يصب أحد بأذى.

ولم تعلن السلطات الرسمية عن سقوط إصابات أو قتلى، موضحة أن رجال الإطفاء يحاولون السيطرة على الحريق الضخم، كما هرعت سيارات الإسعاف والطوارئ إلى مكان الانفجار.

يتزامن ذلك مع اتهامات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا، حول سقوط صاروخ على الأراضي البولندية، حيث يقول الغرب إن الانفجار نجم عن صاروخ أطلقه الجيش الأوكراني لإسقاط صاروخ روسي، بينما تقول كييف  إن لديها أدلة على "أثر روسي" في الهجوم.

على جانب آخر، أعلن رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال أن حوالي نصف البنى التحتية المرتبطة بالطاقة في أوكرانيا "خرجت عن الخدمة"، جراء سلسلة ضربات روسية استهدفتها منذ مطلع أكتوبر الماضي.

وقال شميهال في مؤتمر صحفي مشترك في كييف مع نائب رئيسة المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس، إن "حوالي نصف نظام الطاقة التابع لنا خرج عن الخدمة".

كما دعا المسؤول الأوكراني الاتحاد الأوربي إلى تقديم "المزيد من الدعم" في مواجهة هذا الوضع.

وتقول كيف إن هجمات روسيا على منشآت الطاقة الأوكرانية خلال الأسابيع الماضية، تسببت في ترك الملايين بدون تدفئة وكهرباء، م ما أثار مخاوف مما سيجلبه الشتاء القاتم.

روسيا سانت بطرسبرج سان بطرسبرغ انفجار خط انابيب روسي

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