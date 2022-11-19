محيي إسماعيل: قدمت رواية للحصول على نوبل..و25 ألف جنيه في الشهر بيكفوني

كشف الفنان محيي إسماعيل، تفاصيل حضوره فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الحالية.



وقال محيي إسماعيل في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" قبل ما أدخل المهرجان قلت اكل زلابية لإني مكنتش كلت، وبعدها تعبت".

وأضاف محي إسماعيل:" حضرت مهرجان القاهرة السينمائي احتراما لبلدي وحسين فهمي وأمير رمسيس".

وتابع محيي إسماعيل :" سأعود إلى السينما من جديد وأقوم بتصوير فيلم في شخصية الكوماندا، وأقوم بتأليف رواية أدبية كبيرة وأريد أن أهديها للرئيس السيسي وقدمتها للحصول على جائزة نوبل ".

وأكمل محيي إسماعيل:" انا عايش بإرادة ربنا ويكفيني 25 ألف جنيه في جيبي كل شهر و الرقم ده متاح دلوقتي ".

