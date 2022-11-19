احذر.. هذه الأخطاء تؤدي لسرقة كلمة مرور فيسبوك

يعد فيسبوك جزءًا من الحياة اليومية لنا، حيث يشكل المكان الذي نتفاعل فيه مع الأصدقاء والزملاء ، ونتابع المشاهير المفضلين لدينا ، ونبقى على اطلاع بآخر الأخبار، ومع كثرة الاختراقات التي أصبحت تحدث في فيسبوك، فيجب في هذه الحالة إعطاء أهمية كبيرة للعادات التي نفعلها عند تأمين أو استخدام فيسبوك.

وذكر موقع wikiHow عددا من الأخطاء الشائعة التي يقوم مستخدمو فيسبوك بفعلها عند وضع كلمات المرور لتأمين حسابهم على التطبيق، الأمر الذي قد يساعد في اختراقها، حيث تعد كلمة المرور بوابة تأمين فيسبوك أو أي تطبيق اجتماعي آخر.

ونعرض فيما يلي عددا من النصائح لتجنب سرقة كلمة المرور الخاصة بك في فيسبوك ..

حماية كلمة المرور الخاصة بك

حماية كلمة المرور الخاصة بك

ويجب إنشاء كلمة مرور قوية وآمنة، بحيث يكون من الصعب تخمين كلمة المرور التي خصصتها، ولكن يسهل عليك تذكرها، وكلما كانت كلمة المرور قوية ، كلما زادت صعوبة اختراقها.

وتتمثل إحدى طرق إنشاء كلمة مرور قوية في التفكير في عبارة طويلة أو سلسلة من الكلمات التي يمكنك تذكرها، حيث يجب تضمين الأرقام ومزيجًا من الأحرف الكبيرة والصغيرة والرموز في كلمات المرور الخاصة بك، والتي لا تقل عن 10 حروف ورموز.

لا تستخدم كلمة مرور فيسبوك على أي موقع ويب أو تطبيق آخر

ويجب أن يكون لديك كلمة مرور مختلفة لكل حساب أو تطبيق تستخدمه فلا يجب أن تستخدم نفس كلمة المرور الخاصة بفيسبوك مع تيك توك، حيث إذا تم اختراق تيك توك فيمكن أيضًا الوصول إلى حسابك على فيسبوك.

تغيير كلمة المرور كل فترة

قم بتغيير كلمة المرور الخاصة بك مرة كل عدة أشهر، حيث أن هذا ينطبق على كل كلمات المرور الخاصة بك ، وليس فقط فيسبوك، قم بتعيين تذكير في التقويم الخاص بك إذا كان من الصعب تذكره.

عدم مشاركة كلمة مرورك

ولا تشارك كلمة مرور فيسبوك الخاصة بك مع أي شخص، ويجب أن تحتفظ بها لنفسك فقط.

قم بتسجيل الدخول على أجهزة الكمبيوتر الموثوقة فقط

وإذا كنت تستخدم جهاز كمبيوتر لا تعرفه أو لا تثق به ، فتجنب القيام بأي شيء يتطلب منك إدخال كلمة مرورك، حيث يستخدم الهاكرز عادةً أدوات تسجيل المفاتيح على أنظمة الكمبيوتر التي تسجل كل شيء تكتبه ، بما في ذلك كلمات المرور.

تجنب استخدام ميزة "تذكر كلمة المرور"

ويجب تجنب استخدام ميزة "تذكر كلمة المرور" على أجهزة كمبيوتر أو الهواتف أو الأجهزة اللوحية، حيث أنه إذا قمت بتسجيل الدخول إلى فيسبوك على جهاز كمبيوتر عادة ما ترى مطالبة "تذكر كلمة المرور" التي تسألك عما إذا كنت ترغب في حفظ كلمة المرور، لذلك اختر Not Now أو خيار مشابه ولا يجب أن تختار الموافقة أبدا ، وإلا فسيتمكن المستخدمون الآخرون لهذا الكمبيوتر من الوصول إلى حسابك.