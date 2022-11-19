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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شوّه لي وشّي | مأساة امرأة ترويها على الهواء بسبب اعتداء زوجها ..فيديو

صدى البلد

كشفت هاجر محمود، الفتاة المعتدى عليها من قبل زوجها، تفاصيل اعتداء زوجها على أسرتها، قائلة إنها قررت الانفصال عن زوجها، فأرسل لها رسائل تهديد على هاتفها المحمول، معلقة: "قالي أقسم بالله هعمل فيكي زي نيرة أشرف".

وأشارت خلال اتصال هاتفي مع الإعلامية هدير طلعت، ببرنامج "الجريمة والقانون"، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، إلى أن كل الرسائل التي أرسلها موجودة لديها وبصوته على هاتفها المحمول، مضيفة: "كنت في شقتي الخاصة مع أختي ووالدتي وزوجة أخويا.. وفوجئنا بزوجي دخل علينا".

وأضافت: "زوجي دخل وفي إيده عصاية حديد ضخمة، وخفت وجريت على الأوضة وقفلت على نفسي"، لافتة إلى أن والدتها حاولت تمنعه ولكنه هجم عليها وضربها، معلقة باكية: "كسر باب الأوضة عليا وضربني وايديا الاتنين اتكسروا، ووشي اتشوه، وعيني انفجرت".


 

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