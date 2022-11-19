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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير خارجية بريطانيا: الصواريخ في سماء أوروبا سببها حرب بوتين

الرئيس الروسي فلاديمير
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

كشف وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي تفاصيل التهديدات الإيرانية الأخيرة ضد الصحفيين والمعارضين الإيرانيين في بريطانيا، قائلًا إن التظاهرات في إيران يقوم بها الشعب بمفرده ولندن تتضامن معه.

وأضاف كليفرلي في تصريحات لقناة “العربية"، أن كل الصواريخ التي تدور في سماء أوروبا سببها حرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مشيرًا إلى أن روسيا ليست مهددة من قبل الغرب أو الناتو.

وأشار “أقول للنظام الإيراني (اصغوا لشعبكم)”، مضيفاً أنهم سلطوا الضوء على مطالب الإيرانيات ومساعدتهن للتعبير عن آمالهن.

ولفت إلى أن بريطانيا حريصة على دعم الحلفاء في المنطقة للدفاع عن أنفسهم ضد ميليشيات ووكلاء إيران في المنطقة، موضحًا أن لندن تنسق مع أصدقائها في المنطقة بشأن استدامة أمن الطاقة.

وذكر وزير خارجية بريطانيا أنه هناك تعاون كبير بين بريطانيا والسعودية في كل المجالات، كما تعمل مع المملكة للتحول للطاقة الخضراء وزراعة ملايين الأشجار.

وأكد أن بريطانيا عازمة على العمل "جنباً إلى جنب مع أصدقائنا لمواجهة التهديد الإيراني، ومنع تهريب الأسلحة التقليدية، ومنع النظام من امتلاك قدرة أسلحة نووية".

حرب بوتين

وقال كليفرلي عن روسيا "لا يوجد بلد محصن من الاضطرابات التي يحدثها في الأسواق أو الأضرار التي يسببها للأمن الغذائي العالمي".

وتابع "تتسبب حرب بوتين في المزيد من المعاناة للسوريين واليمنيين الذين كانوا يعانون بالفعل من الحرمان بسبب حالة الطوارئ الإنسانية، واللبنانيين العاديين المحاصرين في أزمة اقتصادية".

وفي الملف الروسي، قال وزير الخارجية البريطاني للعربية إن بلاده لم تهدد روسيا لكنها تدعم أوكرانيا في الدفاع عن نفسها وموسكو ليست مهددة من قبل الغرب أو الناتو.

وأضاف "سنسلط الضوء على الأفراد والشركات الذين يزودون روسيا بالأسلحة.. وكل الصواريخ التي تدور في سماء أوروبا سببها حرب بوتين فالصواريخ التي تطلقها أوكرانيا تأتي ردا على هجمات روسيا وننتظر نتائج التحقيقات حول الصواريخ التي سقطت في بولندا".

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