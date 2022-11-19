في عصر هيمنة الذكاء الاصطناعي.. مجالات الأكثر طلبا

أصبح الاعتماد على الذكاء الاصطناعي بشكل شبه كامل في بعض المجالات يمثل خطرا كبيرا على معظم الوظائف الموجودة ومستقبلها، سواء كانت هذه الوظائف وظائف تقليدية أو حتى وظائف حديثة تعتمد على التكنولوجيا، حيث أن التسارع الكبير في إحلال أدوات الذكاء الاصطناعي، لم يعد يترك فرصا كبيرة أمام الموظفون في عدد كبير من المجالات.

ويفرض التحول الرقمي ضغوطا شديدة على الموظفين في عدد من المهن والوظائف، حيث يجب تطوير مهاراتهم ومواهبهم، لجعل أنفسهم لا يمكن الاستغناء عنهم.

ولكي تزدهر في عالم يدور حول الذكاء الاصطناعي ، يجب أن نصبح أكثر إلمامًا من الناحية التكنولوجية حتى تكمل الرقمنة والذكاء الاصطناعي عملنا بدلاً من استبداله، وبحسب AI Time Journal فإن هناك عدد من المجالات والمهارات الأكثر طلبا والتي يجب التركيز عليها في عصر يهيمن عليه الذكاء الاصطناعي:

1. علم البيانات والذكاء الاصطناعي

أصبحت الصناعات المختلفة تعتمد بشكل وثيق على دمج علوم البيانات والذكاء الاصطناعي في أعمالها، حيث سيكون المحترفون الذين لديهم بعض المعرفة التأسيسية حول الذكاء الاصطناعي ، والتعلم الآلي ، ومعالجة اللغات الطبيعية ، وعلوم البيانات أكثر المرشحين الواعدين لمعظم الوظائف.

ويمكن أن يكون الذكاء الاصطناعي بشكل عام مفيدًا لأن معظم الشركات في الوقت الحاضر تبحث بنشاط عن موظفين أكفاء تقنيًا ، والذين سيكونون قادرين على التكيف مع الشركات التي تستخدم أو تسعى إلى تضمين التقنيات الأسية لنموها، من روبوتات المحادثة إلى المساعدين الافتراضيين ، كما يمكن للذكاء الاصطناعي أن يساعد المهنيين على أن يصبحوا أكثر تنظيماً وكفاءة في وظائفهم.

القيادة

لا يمكن لأي فريق أن يعمل بشكل صحيح أو يقدم نتائج مثمرة ما لم تتم إدارة الفريق من قبل قائد قادر، وتعد الفرق الفعالة لديها قادة ليسوا حازمين ولكنهم متعاونون ويستوعبون الملاحظات يوميًا، ولا يمكن للذكاء الاصطناعي التدخل في هذا المجال بالضرورة ، حيث يفضل أعضاء الفريق شخصًا خاصًا بهم يمكنه بناء علاقات تعاطف قوية معهم و "إدارتها" بشكل أساسي.

والذكاء الاصطناعي ليس مرشحًا مناسبًا لهذا الدور حتى الآن ، ولهذا السبب لا يزال هذا المنصب غير قابل للاستبدال حتى الآن، ويمكن للمتقدمين للوظائف أن ينجحوا في البحث عن عمل من خلال تعزيز مهاراتهم في اتخاذ القرار وحل المشكلات والمساءلة، وسيكون المديرون الطموحون على وجه الخصوص في ميزة أكبر إذا تمكنوا من إظهار مهارات التواصل والمهارات التنظيمية لأصحاب العمل وأخلاقيات العمل لأصحاب العمل.

تسويق المحتوى



حينما يتعلق الأمر بحل المشكلات وإدارة البيانات وتحسين الذات، فإن الذكاء الاصطناعي لا يزال غير قادر على القيام بذلك أيضًا عندما يتعلق الأمر بالإبداع، حيث أن الإبداع هو العمود الفقري لتسويق المحتوى ، وعندما حاول الذكاء الاصطناعي إنشاء محتوى ، فقد افتقر في الغالب إلى معايير تحسين محركات البحث للوصول إلى قاعدة المستهلكين.

ويمثل هذا المجال مكانا للمحترفين يمكن فيه تعلم كيفية إنشاء قيمة إبداعية لا يمكن الاستغناء عنها بواسطة الذكاء الاصطناعي، والاستمرار في كونها ذات قيمة للشركات، كما يمكن أن تكون هذه واحدة من أفضل المهارات التي يمكن أن يتعلمها الناس لتزدهر لأن حتى شخصين يكتبان على نفس الشيء لن يكونا قادرين على إنشاء الشيء نفسه ، مما يجعل تسويق المحتوى فريدًا جدًا.

المهارات الشخصية



هناك فارق مهم للغاية بين البشر والذكاء الاصطناعي هو أنه يمكن للبشر تعلم واستخدام المهارات الشخصية، والتي تعتبر مهمة لكل صناعة أو مهنة ، في حين أن الذكاء الاصطناعي لا يستطيع ذلك، حيث تشمل المهارات الشخصية القيادة ، والإبداع ، والقدرة على التكيف ، وأخلاقيات العمل ، والمهارات الشخصية ، والعمل الجماعي ، وحل النزاعات ، وما إلى ذلك.

تعد هذه المهارات هي جزء لا يتجزأ من أي عمل جماعي ، وخاصة عند العمل من بعد مثلما حدث في وقت انتشار فيروس كورونا، كوفيد-19، وبغض النظر عن مدى التقدم التكنولوجي أو الحيلة التي يتمتع بها الفريق ، فلن يتطور أو يكون منتجًا ما لم يكن أعضاء الفريق ملتزمين بمهامهم ومستعدون لبناء بيئة عمل صحية، كما أنه من الضروري وجود فريق سليم للحفاظ على نفس مستوى الإنتاج.

ومثل هذه المهارات مفيدة جدا بشكل خاص في مقابلات العمل بشكل أساسي فيما يتعلق بإظهار المحاور الخاصة بك ومدى قدرتك كموظف، كما أنه لكي تثبت المقابلات قيمتها ، يجب أن تكون مقتضبة ومقبولة قدر الإمكان أثناء المقابلات.