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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

افتتاح الدورة التثقيفية الثالثة لمجابهة الشائعات بجامعة جنوب الوادي

الدورة التثقيفية
الدورة التثقيفية الثالثة

افتتح الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، فعاليات الدورة التثقيفية الثالثة لتنمية الوعى القومى و مجابهة الشائعات التى تنظمها جامعة جنوب الوادى فى الفترة من ١٩ حتى ٢٢ نوفمبر الجارى.

 

أقيمت فعاليات الدورة تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمى، والدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، والدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادي والدكتور بدوى شحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وبمشاركة جامعات الصعيد وبرلمان شباب مصر والبرنامج القومى"تصدوا معنا"، بحضور الدكتور أيمن عثمان، رئيس جامعة أسوان، والدكتور حمدى حسين، رئيس جامعة الأقصر، والدكتور محفوظ عبدالستار، نائب رئيس الجامعة لشئون فرع الغردقة.  

 

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ووجه الدكتور يوسف غرباوى، رئيس الجامعة، رسالة لشباب الجامعات انتم الكيان الكبير للجامعات ودورنا وهدفنا فى الجامعات  تقديم مواطن متخصص منتمى لوطنه.

وأكد غرباوى، بأن جامعة جنوب الوادى تحرص على تنظيم  الأنشطة الطلابية إيماناً منها بأن الأنشطة هى الرافد الثاني لتشكيل شخصية الطالب الجامعى، مشيراً إلى أن الانشطة القمية التى تنظمها الجامعة تأتى من خلال أن جامعة جنوب الوادى مقر المجلس العربى للأنشطة الطلابية تحت مظلة اتحاد الجامعات العربية.  


وأشار الدكتور بدوى شحات، نائب رئيس الجامعة، إلى أن هذه الدورة التثقيفية تهدف إلى رفع الوعى القومى و مجابهة الشائعات لشباب جامعات الصعيد وذلك حرصاً من الجامعة تنمية الوعي وتشكيل الفكر و الرأى المستنير للطالب الجامعى.

و أوضح نائب رئيس الجامعة، بأن الجامعة حرصت على استضافة خبراء متخصصين فى الأمن القومى والتصدى للشائعات لتوعية شباب جامعات الصعيد.

 

الدورة التثقيفية الثالثة

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