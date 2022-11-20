جمال عفيفى: مصر ابهرت العالم خلال قمة المناخ كوب 27

علق جمال عفيفي مدير تحرير الأهرام، على الإشادات الدولية بمصر بعد نجاح تنظيم قمة المناخ كوب 27.

وأكد عفيفى خلال مداخلة هاتفية مع قناة “اكسترا نيوز”، أن الدولة المصرية أبهرت العالم خلال قمة المناخ على كافة المستويات من حيث التنظيم، والمبادرات.

السنوات الماضية

وأشار مدير تحرير الأهرام إلى نجاح الدولة المصرية خلال السنوات الماضية فى الاتجاه إلى الاقتصاد الأخضر، لافتا إلى أنه قبل 9 سنوات كانت الدولة شبه منهارة.

وتابع جمال عفيفي قائلا:" بعد 8 سنوات نجحت مصر فى تنظيم أكبر قمة للمناخ منذ انطلاقها، من حيث الحضور، مؤكدا أن كافة رؤوساء دول العالم أشادوا بمؤتمر المناخ.