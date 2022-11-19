أستاذ علوم بيئية : الإعلام الدولي يشيد بالدولة المصرية فى إدارة قمة المناخ

تحدث وحيد إمام أستاذ العلوم البيئية عن ردود الأفعال الدولية حول تنظيم مصر لـ مؤتمر المناخ cop27.

وأكد إمام خلال مداخلة هاتفية مع “اكسترا نيوز"، أن الإعلام الدولى يشيد بالدولة المصرية فى إدارة قمة المناخ، بل وأن هناك تهنئات لمصر بمناسبة نجاحها فى تنظيم مؤتمر المناخ كوب 27.

وتابع أستاذ العلوم البيئية: ننتظر خروج توصيات المؤتمر بشكل وسطى يحقق الأهداف المرجوة لجميع الأطراف.

نقاط محددة

وأشار وحيد إمام أستاذ العلوم البيئية إلى أن الدولة المصرية قامت بجمع، الصياغات التي وضعتها كافة الدول، ومن ثم تم إعادة صياغتها فى نقاط محددة، وتم طرحها على الأطراف المشاركة التي تعمل على مناقشتها.