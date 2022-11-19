دبلوماسي سابق: مصر حققت الأهداف المرجوة من مؤتمر المناخ

تحدث السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق عن جهود الدولة المصرية في ملف العلاقات الخارجية وكذا مؤتمر المناخ كوب 27.

قال حجازي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “اليوم”، المذاع عبر قناة “دي إم سى”، إن مؤتمر المناخ cop27، أهم مؤتمرات المناخ منذ انطلاقها.

مرحلة التطبيق

وأضاف محمد حجازى، كوب 27 شهد الانتقال من مرحلة الوعود إلى مرحلة التطبيق والبحث عن حلول عملية.

وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق: التعاون المشترك لمواجهة التحديات المناخية بات أمرا ملحا فى الوقت الحالى.

أكد السفير محمد حجازى أن الرئاسة المصرية حققت الأهداف المطلوبة من عقد مؤتمر المناخ كوب 27.