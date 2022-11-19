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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

دبلوماسي سابق: مصر حققت الأهداف المرجوة من مؤتمر المناخ

صدى البلد

تحدث السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق عن جهود الدولة المصرية في ملف العلاقات الخارجية وكذا مؤتمر المناخ كوب 27. 

قال حجازي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “اليوم”، المذاع عبر قناة “دي إم سى”، إن مؤتمر المناخ cop27، أهم مؤتمرات المناخ منذ انطلاقها.

 مرحلة التطبيق 

وأضاف محمد حجازى، كوب 27 شهد الانتقال من مرحلة الوعود إلى مرحلة التطبيق والبحث عن حلول عملية.

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قمة التنفيذ.. جامعة عين شمس تتحول إلى الأخضر تزامنا مع مؤتمر المناخ.. وتتضمن أول كلية للدراسات البيئية عربيا وأفريقيا

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الخارجية : مصر طرحت ورقة تشمل نقاط بمثابة أرضية مشتركة لوفود كوب 27

وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق: التعاون المشترك لمواجهة التحديات المناخية بات أمرا ملحا فى الوقت الحالى.

أكد السفير محمد حجازى أن الرئاسة المصرية حققت الأهداف المطلوبة من عقد مؤتمر المناخ كوب 27.

 

التعاون المشترك الدولة المصرية مساعد وزير الخارجية العلاقات الخارجية مساعد وزير الخارجية الأسبق السفير محمد حجازي

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