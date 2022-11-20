من دبي.. أسما إبراهيم تتألق بإطلالة جذابة

نشرت الإعلامية أسما إبراهيم، صورًا جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت مقدمة برنامج حبر سري أثناء قضاء إجازتها فى دبى بإطلالة جذابة، مما أثار إعجاب متابعيها.

واحتفلت الإعلامية أسما إبراهيم بخطبتها من المطرب الشاب موسى مؤخرا وأعلنت ذلك عبر حسابها الشخصي وكان في شهر سبتمبر الماضي في حفل عائلي.



وتقدم اسما ابراهيم برنامج حبر سري بموسمه الثالث على قناة القاهرة والناس، يومي الخميس و الجمعة في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، وتستضيف من خلاله العديد من نجوم الفن والرياضة بمصر والوطن العربي.

برنامج حبر سرى



يأتي الموسم الثالث للبرنامج بعد النجاح الكبير الذى حققه بالموسم الاول والثانى، وأعلنت الإعلامية أسما إبراهيم بأن هذا الجزء سيكون به الكثير من المفاجآت المختلفة عن المواسم السابقة .