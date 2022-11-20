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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في ذكرى ميلاد برلنتي عبد الحميد.. تعرف على قصة زواجها من عبد الحكيم عامر

برلنتي عبد الحميد
برلنتي عبد الحميد

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة برلنتي عبد الحميد واحدة من أكثر نجمات السينما جمالا .

اسمها الأصلى كاملا نفيسة عبدالحميد حواس، واسم شهرتها الفنى برلنتى عبدالحميد، وهى مولودة في ٢٠ نوفمبر ١٩٣٥ في زاوية المصلوب ببنى سويف


وامتدت مسيرتها الفنية من ١٩٥٢ إلى ١٩٨٨ وتنوع عطاؤها فيها بين السينما والمسرح والدراما وكانت بعد حصولها على دبلوم التطريز قد التحقت بمعهد الفنون المسرحية وأقنعها الفنان زكى طليمات بأن تلتحق بقسم التمثيل وبعد تخرجها بدأت العمل على المسرح وكان أول أدوارها في مسرحية «الصعلوك» وشاهدها «بيبر زريانللى» واختارها للعمل في أول ظهور سينمائى لها في فيلم شم النسيم عام ١٩٥٢ وتوالت أعمالها.


وكانت قد شاركت في مسرحيات كثيرة بعد انضمامها لفرقة المسرح المصرى الحديث، ومن مسرحياتها قصة مدينتين والنجيل أما بدايتها السينمائية كممثلة رئيسية كانت في ١٩٥٢ في فيلم «ريا وسكينة» لتكون محطه انطلاق لها بالسينما.


زواج برلنتي عبد الحميد:

تزوجت برلنتي من المشير عبد الحكيم عامر في عام 1960م، ولكن كان زواجا بوثيقة عرفية، وشهد على عقد الزواج اثنان من أشقاء المشير عامر، واعتزلت برلنتي الفن في ذلك الوقت.
أنجبت برلنتي للمشير ولدًا، هو عمرو عبد الحكيم عامر، وقتها كتبت برلنتي كتابا حول زواجها تحت عنوان: المشير وأنا، كما أصدرت كتابا في عام 2002 تحت عنوان الطريق إلى قدري.. إلى عامر.

وفاة برلنتي عبد الحميد:

رحلت برلنتي عبد الحميد عن عمر يناهز 75 عاما، وشهد وفاتها مستشفى القوات المسلحة بالمعادي بعد صراع من المرض.

برلنتي عبد الحميد ذكرى ميلاد برلنتي عبد الحميد

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