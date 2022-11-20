سالم راشد يروي تفاصيل تعرضه للخيانة على يد صديقه المقرب

كشف البلوجر العماني سالم راشد تعرضه لموقف مؤثر بسبب صديق مقرب له، في أول مرة يسرد من خلالها أزمة شخصية.

ونشر سالم راشد مجموعة من الصور المرفقة بالكتابة عبر خاصية "ستوري" بحسابه على إنستجرام، تدرت مواقع التاصل الإجتماعي، وقال: "السلام عليكم، في حياتي ما نزلت فقرة ف حبيت أشارككم هذي القصة حصلتلي خلال الشهرين الماضيين فأريد أسمع رأيكم".

وتابع البلوجر أنه يحب الصداقات الطويلة المميزة، وواحدة من التجارب التي رغب في خوضها هي صداقة تمتد على مدار سنوات طويلة، وعلى حد وصفه حافظ على صداقته مع صديق مقرب له على مدار 15 عاما، ويقول: "أردت إثبات أن مكمكن صديق لك يكون أوفى وأخلص وأصدق من أخوك".

ويستكمل سالم راشد أن صديقه المقرب الذي كان يصغره بـ 3 سنوات ظل رفيقه ف يكل شئ، "خدمته وعطيته كل شئ وعزيته وحبيته وكنا أكثر من إخوان ولو اجتمعت عائلته كاملة ما تقدم جزء من اللي قدمته".

لم يكشف عن حقيقة المساعدات التي قدمها لصديقه، لكن على حد وصفه كان خير لا يحصى دون مقابل، موضحا أن الكثير من القرين نه نصحوه بالابتعاد عن هذا الشخص لكنه لم يلتفت إليهم.

ويضيف: "الحمدلله خلال الفترة الماضية الله رزقني بأشياء كثير من زوجة وأولاد ومال وكل زينة الحياة الدينا لكن ظلت علاقتي معه ثابتة ولم تتغير".

لكن بدأ الخلاف حين تزوج صديقه ورزق بمولود وبدأت طباعه الحقيقية في الظهور، ويستكمل: "ما صرت أشعر إلا بالإهمال وعدم الترحيب وما حسيت بأي من معاني الأخلاق والوفاء".