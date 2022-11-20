السجن 7 سنوات وغرامة 150 ألف جنيه لعاطل ضبط بحوزته 42 طربة حشيش بأسيوط

عاقبت الدائرة الحادية عشر بمحكمة جنايات أسيوط ، عاطل بالسجن 7 سنوات وغرامة 150 ألف جنيه لحيازته 42 طربة حشيش داخل سيارة بطريق أسيوط القاهرة الصحراوي الشرقي ، بقصد الاتجار.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار خالد أحمد عبد الغفار رئيس الدائرة وعضوية المستشارين أحمد عبد التواب صالح رئيس بالمحكمة و أسامة علي فراج و أحمد حسونة عزب نائبا رئيس المحكمة وأمانة سر سيد علي بكر و أحمد سمير غويل.

تعود وقائع القضية رقم 456 لسنة 2020 جنايات أسيوط الجديدة إلى انه أثناء تواجد النقيب أحمد عبد المنعم و النقيب خيري حسين بإدارة مباحث تامين الطرق بخدمتهما بمدخل بوابة أسيوط بالطريق الصحراوي الشرقي المؤدي إلى مدينة أسيوط الجديدة لتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بفرض الحظر بسبب جائحة فيروس كورونا تلاحظ لهما دخول سيارة ملاكي مسرعة على بوابة مدخل أسيوط فقامت قوة التامين بغلق بوابة الدخول بالأقماع حتى يتمكنوا من إيقاف السيارة مما اجبر قائد السيارة على التهدئة ونجحت القوة في إيقاف السيارة وبسؤال قائد السيارة عن سبب السرعة الغير مقرره برر بأنه مرهق بسبب ذهابه وعودته من أسيوط إلى الإسكندرية والعودة في نفس اليوم وتلاحظ للقوة وجود شنطة بلاستيكية بجوار السائق وبسؤاله عن محتويات الشنطة ظهرت ملامح الارتباك على وجه قائد السيارة وطلبت ضباط المباحث من قائد السيارة إعطائه الشنطة لهما وبفض محتوياتها عثر بداخلها على 2 طربة حشيش مخدر و2500 جنيه وعقب ذلك قامت القوة بتفتيش السيارة عثر على 40 طربه حشيش أسفل مقعد السيارة الخلفي .

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار وقامت القوة بالتحفظ على السيارة وقائدها .