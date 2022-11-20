الرئيس السيسي يتوجه لـ قطر لحضور افتتاح كأس العالم|أبرز عناوين صباح البلد

تناولت نشرة برنامج “صباح البلد” المُذاعة على فضائية “صدى البلد”، اليوم الأحد من تقديم الإعلامية رشا مجدي، عددًا من المانشيتات الصادرة في صحف اليوم أبرزها:



الرئيس السيسى يتوجه إلى دولة قطر الشقيقة لحضور حفل افتتاح كأس العالم لكرة القدم.



النواب يناقش مشروعى "تعويضات عقود المقاولات" وإعادة تنظيم الأزهر اللجان النوعية بمجلس النواب .



اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب اجتماعها اليوم لمناقشة انجازات تنمية التجارة الداخلية .

الاوقاف تطلق الفوج 13 لمعسكر أبو بكر الصديق التثقيفى للأئمة والطلاب الوافدين .

البابا تواضروس يطلق أول موقع الكترونى لمسار العائلة المقدسة بخاصية التجول بالواقع الافتراضى .



اليوم انطلاق منافسات بطولة كأس العالم بقطر .