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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي يُدين إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي عابر للقارات

صدى البلد

أدان الاتحاد الأوروبي بشدة إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي عابر للقارات هبط في المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان يوم أمس الأول، معربًا عن قلقه العميق إزاء "هذا العمل الخطير وغير القانوني والمتهور".

وذكر بيان صحفي نشرته دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي، عبر موقعها الرسمي ، "أن جهود بيونج يانج المستمرة لتطوير المزيد من أسلحة الدمار الشامل تهدد جميع بلدان العالم".

وحث الاتحاد الأوروبي كوريا الشمالية على "الكف فورا عن الأعمال المزعزعة للاستقرار التي تنتهك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وتثير التوترات الدولية والإقليمية، كما طالب بيونج يانج "بالامتثال لالتزاماتها بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي، وأن تتخلى عن جميع أسلحتها النووية وأي أسلحة دمار شامل أخرى وبرامج الصواريخ الباليستية والبرامج النووية القائمة، بطريقة كاملة وقابلة للتحقق لا رجوع فيها، وأن تكف على الفور عن جميع الأنشطة ذات الصلة".

وأضاف الاتحاد " لا يمكن لكوريا الشمالية أن تتمتع أبدًا بوضع دولة حائزة للأسلحة النووية بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية" ..داعيا بيونج يانج للتوقيع والتصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.

وأعرب الاتحاد الأوروبي- في ختام بيانه- عن تضامنه مع اليابان وكوريا الجنوبية، مجددًا دعوته إلى الشمال لاستئناف الحوار الهادف مع جميع الأطراف الرئيسية المعنية .. مؤكدا أنه على استعداد لدعم أي عملية دبلوماسية ذات مغزى، وملتزم بالعمل مع جميع الشركاء المعنيين لبناء أساس للسلام والأمن المستدامين واتخاذ خطوات تهدف إلى إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية بشكل كامل وقابل للتحقق ولا رجعة فيه.

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