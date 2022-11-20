عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

من تاريخ الإعلان بالجرائد

مهلة 3 أشهر لاستلام قطع الأراضي السكنية الصغيرة بمشروع "بيت الوطن"

عاصم الجزار وزير
عاصم الجزار وزير الاسكان

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وافق، فى اجتماعه، على منح مهلة لمدة 3 أشهر - من تاريخ الإعلان بالجرائد اليومية - لاستلام قطع الأراضي السكنية الصغيرة المخصصة بمشروع بيت الوطن، الساري تخصيصها، أو التي تم إلغاؤها لعدم الاستلام، أو صدر بشأنها موافقة بإعادة التعامل عليها بالأسعار المعمول بها حاليا، ولم يتم السداد، شريطة سريان مدة التنفيذ الأصلية (5 سنوات)، والتي تبدأ من تاريخ جاهزية الأرض للاستلام.

وأوضح وزير الإسكان، أن الموافقة نصت على الشروط التالية، أن تكون قطعة الأرض شاغرة ولم يتم تخصيصها للغير، والتنازل عن أي قضايا مرفوعة على الهيئة أو جهاز المدينة في هذا الشأن، وسداد أي مبالغ مستحقة على قطعة الأرض من تاريخ جاهزية الأرض للاستلام محملة بالأعباء من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد وذلك قبل الاستلام، مع العلم بأنه لا يترتب على هذه التيسيرات أي ترحيل للأقساط.

txt

4 جنيهات.. تراجع في أسعار الدواجن اليوم الأحد 20-11-2022

txt

الإسكان : طرح أراضٍ استثمارية بالمدن الجديدة .. شروط وتفاصيل



وأشار الوزير، إلى أن منح المهلة لاستلام قطع الأراضي السكنية الصغيرة المخصصة بمشروع بيت الوطن، يأتى فى إطار اهتمام الهيئة بالتيسير على المواطنين المصريين فى الخارج، وتحقيق الهدف من طرح برنامج بيت الوطن، وهو ربط المصريين بالخارج بوطنهم الأم، وتحقيق رغبتهم في تملك وبناء مسكنهم الخاص، حيث حقق المشروع نجاحا كبيرا، ولاقى إقبالاً واستحسانا من المصريين بالخارج، منذ أطلقته الوزارة فى مطلع عام 2012، وتم طرح 8 مراحل من المشروع حتى الآن، شملت آلاف قطع الأراضى السكنية للأفراد، وآلاف الوحدات السكنية، وقطع أراض بأنشطة خدمية متعددة.
 

بيت الوطن وزارة الاسكان الأراضى السكنية المصريين في الخارج قطع الأراضى السكنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جدول امتحانات نصف العام لطلاب المدارس .. تفاصيل رسمية بشأنه الآن

تريللا تدهس أتوبيس ركاب.. وفاة 11 شخصا وإصابة 27 بطريق رأس غارب - الزعفرانة| صور

ولو حظك حلو هتقابلني .. كهربا يوجه رسالة بعد تعليق خالد الغندور على تصريحات محاميه | شاهد

مدرب بلجيكا يختار أفضل لاعب في منتخب مصر

الرئيس السيسي يتوجه إلى قطر لحضور حفل افتتاح كأس العالم لكرة القدم

من حافظ على قراءة هذه السورة يرى في جسده شفاء وبـ رزقه زيادة

كولر يتخذ قرارا جديدا بشأن بيرسي تاو

تردد أكثر من 30 قناة مفتوحة ناقلة لكأس العالم قطر 2022 على النايل سات

ترشيحاتنا

الاتحاد الفرنسي يؤكد استبعاد كريم بنزيما من مونديال قطر 2022

شوبير : أتوقع تألق ثلاثي قطر في كأس العالم 2022

الجزار .. أبرز 8 معلومات عن حكم مباراة افتتاح كأس العالم

ردا على هجوم تقسيم.. تفاصيل عملية تركيا العسكرية بشمالي سوريا والعراق

مونديال قطر في المقدمة.. مواعيد مباريات اليوم الأحد 20-11-2022 والقنوات الناقلة

افتتاحية المونديال.. قطر تبحث عن التاريخ في مواجهة الإكوادور الليلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة سوداء.. حلا شيحة تفاجئ متابعيها في أحدث ظهور| شاهد

شاهد.. ظهور لافت ومميز لـ ياسمين الخطيب عبر إنستجرام

مكسل يطير.. شاهد طائر نورس يمتطي ظهر زميله

فى اليوم العالمي لحقوق الطفل.. أطعمة تساعد على رفع مناعته

فيديو

12 يوما دون توقف.. ظاهرة غريبة تجعل الأغنام تسير بحلقة دائرية

اكتفى بضم كفيه.. ولي العهد السعودي يرفض الانحناء أمام رئيس وزراء تايلاند|فيديوجراف

البرلمان الباكستاني يقر قانونا جديدا لمكافحة الاغتصاب.. تعرف عليه | فيديو جراف

تصرخ وتطلب الطعام.. الداخلية تكشف حقيقة حبس سيدة بشقة مهجورة في الإسكندرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالرازق توفيق

عبد الرازق توفيق يكتب : تكريم واهتمام ورعاية أسر الشهداء

د. صموئيل عصام

فاعلية إدارة الأداء للمؤسسات الحكومية

إلهام أبو الفتح

كل سنة وأنت طيب وبخير يا ريس

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان 11

د.عمرو الديب

حدود المقدرة الاقتصادية الروسية في مواجهة التحديات

آية عبد الرؤوف

المستقبل والخوف من الغد.. ماذا نفعل؟

المستشار أسـامة الصعيدي

تبقى مصر في القمة بعد قمة المناخ

حازم الشريف

نعم للانتماء للوطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ