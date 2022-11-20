مونديال قطر في المقدمة.. مواعيد مباريات اليوم الأحد 20-11-2022 والقنوات الناقلة

يشهد اليوم الأحد 20-11-2022 إقامة العديد من المباريات الودية للمنتخبات، بالإضافة إلى انطلاق بطولة كأس العالم في قطر2022.

وتنطلق بطولة كأس العالم اليوم الأحمد وتستمر حتى يوم 18 ديسمبر المقبل، حيث يلتقي منتخب قطر مع نظيره الإكوادور على ملعب استاد البيت فى افتتاح البطولة الأكبر على مستوى كرة القدم فى العالم

ويتواجد منتخبا قطر والإكوادور في المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم، بجوار كل من السنغال وهولندا.

فيما تُلعب عدة مواجهات ودية للمنتخبات، أبرزها النمسا وإيطاليا، وجنوب إفريقيا أمام أنجولا.

مواعيد مباريات اليوم الأحد 20-11-2022 والقنوات الناقلة



قطر ضد الإكوادور وتنطلق المباراة في تمام 6 مساءً بتوقيت القاهرة، 7 مساءً بتوقيت السعودية.

وتُذاع على Alkass EXTRA TWO HD، beIN Sports HD، beIN Sports HD

مواعيد مباريات ودية للمنتخبات



سلوفاكيا ضد تشيلي وتنطلق المباراة في تمام 2:30 عصرًا بتوقيت القاهرة، 3:30 عصرًا بتوقيت السعودية، وتُذاع على SuperSport 2 / HD

جنوب إفريقيا ضد أنجولا

غينيا بيساو ضد جامبيا

الجابون ضد النيجر

وتنطلق الثلاث مباريات في تمام 3 عصرًا بتوقيت القاهرة، 4 عصرًا بتوقيت السعودية.

عمان ضد روسيا البيضاء وتنطلق المباراة في تمام 4 عصرًا بتوقيت القاهرة، 5 مساءً بتوقيت السعودية.

مالطة ضد إيرلندا وتنطلق المباراة في تمام 9 مساءً بتوقيت القاهرة، 10 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع على beIN Sports HD 1 English

المجر ضد اليونان وتنطلق المباراة في تمام 9:15 مساءً بتوقيت القاهرة، 10:15 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع على SuperSport HD 1 alb

النمسا ضد إيطاليا وتنطلق المباراة في تمام 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة، 10:45 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع على beIN Sports HD 1