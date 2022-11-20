عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مونديال قطر في المقدمة.. مواعيد مباريات اليوم الأحد 20-11-2022 والقنوات الناقلة

كأس العالم
كأس العالم

يشهد اليوم الأحد 20-11-2022 إقامة العديد من المباريات الودية للمنتخبات، بالإضافة إلى انطلاق بطولة كأس العالم في قطر2022.

وتنطلق بطولة كأس العالم اليوم  الأحمد وتستمر حتى يوم 18 ديسمبر المقبل،  حيث يلتقي منتخب قطر مع نظيره الإكوادور على ملعب استاد البيت فى افتتاح البطولة الأكبر على مستوى كرة القدم فى العالم 

ويتواجد منتخبا قطر والإكوادور في المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم، بجوار كل من السنغال وهولندا.

فيما تُلعب عدة مواجهات ودية للمنتخبات، أبرزها النمسا وإيطاليا، وجنوب إفريقيا أمام أنجولا.

مواعيد مباريات اليوم الأحد 20-11-2022 والقنوات الناقلة 


قطر ضد الإكوادور وتنطلق المباراة في تمام 6 مساءً بتوقيت القاهرة، 7 مساءً بتوقيت السعودية.

وتُذاع على Alkass EXTRA TWO HD، beIN Sports HD، beIN Sports HD

مواعيد مباريات ودية للمنتخبات


سلوفاكيا ضد تشيلي وتنطلق المباراة في تمام 2:30 عصرًا بتوقيت القاهرة، 3:30 عصرًا بتوقيت السعودية، وتُذاع على SuperSport 2 / HD

جنوب إفريقيا ضد أنجولا

غينيا بيساو ضد جامبيا

الجابون ضد النيجر

وتنطلق الثلاث مباريات في تمام 3 عصرًا بتوقيت القاهرة، 4 عصرًا بتوقيت السعودية.

عمان ضد روسيا البيضاء وتنطلق المباراة في تمام 4 عصرًا بتوقيت القاهرة، 5 مساءً بتوقيت السعودية.

مالطة ضد إيرلندا وتنطلق المباراة في تمام 9 مساءً بتوقيت القاهرة، 10 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع على beIN Sports HD 1 English

المجر ضد اليونان وتنطلق المباراة في تمام 9:15 مساءً بتوقيت القاهرة، 10:15 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع على  SuperSport HD 1 alb

النمسا ضد إيطاليا وتنطلق المباراة في تمام 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة، 10:45 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع على beIN Sports HD 1

منتخب قطر لإكوادور استاد البيت مباريات اليوم الأحد beIN Sports

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جدول امتحانات نصف العام لطلاب المدارس .. تفاصيل رسمية بشأنه الآن

تريللا تدهس أتوبيس ركاب.. وفاة 11 شخصا وإصابة 27 بطريق رأس غارب - الزعفرانة| صور

ولو حظك حلو هتقابلني .. كهربا يوجه رسالة بعد تعليق خالد الغندور على تصريحات محاميه | شاهد

مدرب بلجيكا يختار أفضل لاعب في منتخب مصر

الرئيس السيسي يتوجه إلى قطر لحضور حفل افتتاح كأس العالم لكرة القدم

من حافظ على قراءة هذه السورة يرى في جسده شفاء وبـ رزقه زيادة

كولر يتخذ قرارا جديدا بشأن بيرسي تاو

تردد أكثر من 30 قناة مفتوحة ناقلة لكأس العالم قطر 2022 على النايل سات

ترشيحاتنا

الجزار .. أبرز 8 معلومات عن حكم مباراة افتتاح كأس العالم

ردا على هجوم تقسيم.. تفاصيل عملية تركيا العسكرية بشمالي سوريا والعراق

مونديال قطر في المقدمة.. مواعيد مباريات اليوم الأحد 20-11-2022 والقنوات الناقلة

افتتاحية المونديال.. قطر تبحث عن التاريخ في مواجهة الإكوادور الليلة

تريللا تدهس أتوبيس ركاب.. وفاة 11 شخصا وإصابة 27 بطريق رأس غارب - الزعفرانة| صور

مهلة 3 أشهر لاستلام قطع الأراضي السكنية الصغيرة بمشروع "بيت الوطن"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة سوداء.. حلا شيحة تفاجئ متابعيها في أحدث ظهور| شاهد

شاهد.. ظهور لافت ومميز لـ ياسمين الخطيب عبر إنستجرام

مكسل يطير.. شاهد طائر نورس يمتطي ظهر زميله

فى اليوم العالمي لحقوق الطفل.. أطعمة تساعد على رفع مناعته

فيديو

12 يوما دون توقف.. ظاهرة غريبة تجعل الأغنام تسير بحلقة دائرية

اكتفى بضم كفيه.. ولي العهد السعودي يرفض الانحناء أمام رئيس وزراء تايلاند|فيديوجراف

البرلمان الباكستاني يقر قانونا جديدا لمكافحة الاغتصاب.. تعرف عليه | فيديو جراف

تصرخ وتطلب الطعام.. الداخلية تكشف حقيقة حبس سيدة بشقة مهجورة في الإسكندرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالرازق توفيق

عبد الرازق توفيق يكتب : تكريم واهتمام ورعاية أسر الشهداء

د. صموئيل عصام

فاعلية إدارة الأداء للمؤسسات الحكومية

إلهام أبو الفتح

كل سنة وأنت طيب وبخير يا ريس

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان 11

د.عمرو الديب

حدود المقدرة الاقتصادية الروسية في مواجهة التحديات

آية عبد الرؤوف

المستقبل والخوف من الغد.. ماذا نفعل؟

المستشار أسـامة الصعيدي

تبقى مصر في القمة بعد قمة المناخ

حازم الشريف

نعم للانتماء للوطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ