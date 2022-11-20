حسن الرداد يشارك جمهوره صورة من مهرجان القاهرة.. شاهد

نشر الفنان حسن الرداد صورة جديدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر حسن الرداد في الصورة من على السجادة الحمراء بمهرجان القاهرة ، مما نال اعجاب متابعيه.

وقال حسن الرداد خلال حلوله ضيفا على برنامج «أسرار النجوم» مساء الخميس، مع إنجي علي، على محطة نجوم إف إم، :"الأستاذ سمير غانم والراحلة دلال عبدالعزيز كنت بحبهم جدا بالطبع، وسمير غانم من أقرب الكوميديانات إلى قلبي وكان شخصيا طيبا لأقصى حد، ودلال عبدالعزيز كانت بشوشة وتضحك طوال الوقت وعمر ما كان بيننا شغل الحموات".

واستطرد:" وفاتهما جاءت بعد وفاة والدتي، فلم يكن هناك مجالا للوقوع في مثل هذه المواقف وأي رجل في هذا الموقف كان لازم سيكون متواجدا، وكانت ظروف صعبة مرت بها إيمي ودنيا".

وكشف الرداد علاقته بوالدته الراحلة قائلا:" كنت مرتبطا بها جدا وكنت دائما بجانبها ولا أحب أن أتركها خاصة في أيامها الأخيرة"