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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الداخلية تداهم أباطرة السوق السوداء.. وتحبط محاولة تهريب 2915 طن سلع غذائية

قوات الشرطة
قوات الشرطة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى .

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع فى مجال الأمن الاقتصادى والقضايا التموينية عن ضبط (16) قضية إسطوانات بوتاجاز ، بمضبوطات بلغت (1506 إسطوانات بوتاجاز .. تقدر قيمة الغاز المدعم 203310 جنيهات).

كما تم ضبط (22) قضية مواد بترولية ، بمضبوطات بلغت (1043015 لترا) و ضبط (10892) قضية سلع غذائية وتموينية ، بمضبوطات وزنت (2915٫217) طن عينى ومستندى ، أبرزها ضبط (342) قضية سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى بمضبوطات بلغت (134, 2003 طن -  415018 عبوة غذائية متنوعة – 2260 قطعة) وكذا ضبط (86) قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء بمضبوطات وزنت (24٫954 طن "سكر" – 933 عبوة "زيت طعام").

ونجحت الحملات فى ضبط (4988) قضية مخالفات المخابز .. بمضبوطات بلغت (69,750 طن دقيق بلدى "مستندى" – 13,670 طن دقيق بلدى "عينى" – 964 بطاقة تموينية ذكية – 52350 رغيف بلدى مدعم) وضبط (170) قضية فى مجال التلاعب بمنظومة توريد وتداول الأرز الشعير لموسم الحصاد الحالى وضبط حالات التهريب .. بمضبوطات بلغت ( 1851,095 طن أرز شعير).

كما تم ضبط (25) قضية فى مجال حجب السلع الإستراتيجية .. بمضبوطات بلغت (287,085 طن "أرز أبيض – فول – عدس – سكر – زيت طعام – مكرونة – ملح طعام – أقماح" – 60,650 طن دقيق أبيض "عينى" – 645 عبوة "مسلى – جبن" – 2819 لتر "خل – زيت طعام") وضبط (1) قضية فى مجال حجب مواد البناء .. بمضبوطات بلغت (20 طن "أسمنت") .

وتم ضبط (75) قضية إستيلاء على السلع المدعومة ، بمضبوطات أبرزها ( 32,850 طن دقيق بلدى "عينى" – 60,504 طن "سكر ، أرز ، زيت ، مكرونة ، أسمدة" مدعمة -  573 عبوة "زيت تموينى") وضبط (8) قضايا فى مجال البيع بأزيد من السعر لمواد البناء .. بمضبوطات بلغت (73 طن "أسمنت").

كما تم ضبط (2939) قضية فى مجال البيع بأزيد من السعر للسلع الغذائية وغير الغذائية .. بمضبوطات بلغت (63,790 طن دقيق أبيض "عينى" – 265,203 طن سلع غذائية متنوعة – 4020 قطعة – 12000 عبوة – 160 لتر زيت طعام – 300 متر أقمشة) و ضبط (243) قضية فى مجال البيع بأزيد من السعر للسجائر .. بمضبوطات بلغت (21390 عبوة "سجائر").


وذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية ، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صورها وأشكالها مما ينعكس إيجابياً على الإقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام .
 

السوق السوداء وزارة الداخلية الحملات الأمنية سلع تموينية مواد بترولية سلع غذائية

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