عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المغرب استثناء وتونس الأقل.. حظوظ منتخبات العرب فى كأس العالم

كأس العالم
كأس العالم

تقام في السادسة مساء اليوم، الأحد، بتوقيت القاهرة، مباراة الافتتاح ضمن منافسات بطولة كأس العالم 2022 بين منتخب قطر ونظيره منتخب الإكوادور.

ومن المقرر أن يسبق مباراة منتخب قطر ونظيره منتخب الإكوادور، انطلاق حفل افتتاح بطولة كأس العالم 2022 فى تمام الساعة الرابعة عصرًا. 

ويدير مباراة الافتتاح فى بطولة كأس العالم بين منتخب قطر ونظيره منتخب الإكوادور؛ الحكم الإيطالي دانيال اورزاتو صاحب الـ 46 عاما، حيث إنه من مواليد 23 نوفمبر 1975.

ويعتبر الحكم الإيطالي دانيال اورزاتو، الذي سيدير مباراة الافتتاح فى بطولة كأس العالم 2022، أفضل حكم في العالم عام 2020 حسب IFFHS.

وتشارك 4 منتخبات عربية ضمن منافسات بطولة كأس العالم 2022 هي قطر والسعودية وتونس والمغرب.

منع الخمور ..أبرز مشاهد كأس العالم قبل ضربة البداية

«كلوب» هيطردني.. تفاصيل مزاح محمد صلاح وثنائي منتخب بلجيكا

“صدى البلد” يكشف حظوظ المنتخبات العربية  في بطولة كأس العالم 2022 

منتخب المغرب بقيادة وليد الركراكي أكثر المنتخبات العربية تطورًا ويتفوق تقنيًا، إضافة إلى أن لاعبيه محترفون في الخارج وعلى احتكاك في دوريات ذات مستويات عالية ومعتادين على إيقاعها. 

ويعتبر منتخب المغرب المرشح من بين العرب للتأهل إلى ثمن النهائي في بطولة كأس العالم 2022.

منتخب قطر المستضيف حظوظه قائمة باجتياز الدور الأول من بطولة كأس العالم باعتباره صاحب الأرض والجمهور، ويمتلك مجموعة طموحة ومتناغمة قادرة على الوصول للأدوار الإقصائية، وعليه الفوز على الإكوادور في المواجهة الافتتاحية إذا رغب في التأهل.

المنتخب السعودي في مجموعة صعبة لكنه يتمتع باستقرار فني، حيث إن الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني، متواجد منذ 3 أعوام متمكنًا من إعداد فريق لائق لتقديم صورة إيجابية، وعلى الأخضر تجنب الدخول بعقلية مجرد المشاركة إذا أراد صنع إنجاز جديد.

منتخب تونس لا يقل قيمة عن سابقيه، لكن المستوى العام أدنى، وتواجده بجانب الدنمارك وفرنسا وأستراليا يضعف حظوظه، إلا إذا اجتهد وخدمته النتائج الأخرى ستتغير المعطيات.

التردد متاح.. قناة مفتوحة تذيع 28 مباراة في كأس العالم مجانا

قرار جديد من الكاف.. موعد ومكان استضافة قرعة دوري الأبطال والكونفيدرالية

22 مباراة 

أعلنت شبكة “بي إن سبورتس”، إذاعة 22 مباراة من بطولة كأس العالم 2022، عبر قنواتها المفتوحة “بدون تشفير”.

وكتب الحساب الرسمي لشبكة “بي إن سبورتس” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: "خبر عاجل | beIN SPORTS تبث 22 مباراة من بطولة كأس العالم 2022، مجاناً لتحتفي بأول نسخة يستضيفها العالم العربي من البطولة".

ولم تكشف شبكة “بي إن سبورتس” عن المباريات التي ستنقلها، لكن من المؤكد أنه سيكون من بينها مباراة الافتتاح بين قطر والإكوادور.

ويتواجد منتخب قطر في المجموعة الأولى في بطولة كأس العالم 2022، بجانب منتخبات الإكوادور وهولندا والسنغال.

وتحتضن قطر كأس العالم 2022، خلال الفترة من 20 نوفمبر الحالي حتى 18 ديسمبر المقبل.

كأس العالم منتخب قطر منتخب الاكوادور منتخب المغرب المنتخب السعودي منتخب تونس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بي إن سبورت تزف بشرى للعرب قبل ساعات من انطلاق كأس العالم 2022

مدرب بلجيكا يختار أفضل لاعب في منتخب مصر

جدول امتحانات نصف العام لطلاب المدارس.. تفاصيل رسمية بشأنه الآن

وفاة سائق الأتوبيس فى حادث تصادم البحر الأحمر

انخفاض فى أسعار الذهب .. وعيار 21 مفاجأة الآن

من حافظ على قراءة هذه السورة يرى في جسده شفاء وبـ رزقه زيادة

كولر يتخذ قرارا جديدا بشأن بيرسي تاو

تريللا تدهس أتوبيس ركاب.. وفاة 11 شخصا وإصابة 27 بطريق رأس غارب - الزعفرانة| صور

موضوعات متعلقة

موعد مباراة قطر والإكوادور في افتتاح كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

منع الخمور ..أبرز مشاهد كأس العالم قبل ضربة البداية

ترشيحاتنا

بسبب اسبري معطر.. إصابة 15 طالبة بحالة اختناق داخل مدرسة ثانوية في قنا

بسبب فضائح متعددة.. استقالة ثالث وزير في الحكومة اليابانية خلال شهر

مفاجأة.. رونالدو يستغل إصابة بنزيما للعودة إلى ريال مدريد| تفاصيل

غلق باب التقديم لوظائف التنمية المحلية بالمحافظات.. غدا

راتب يصل إلى 7000 جنيه.. فرصة عمل ذهبية| اعرف التخصصات

المغرب استثناء وتونس الأقل.. حظوظ منتخبات العرب فى كأس العالم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يصيبك بمرض مزمن.. احذر تناول الشاي في هذا التوقيت

صدمة وحيرة للجميع.. حكاية إصابة رامز جلال بالعمى؟| تفاصيل

شاهد أول لاعب كرة سلة مبتور الساقين بأمريكا.. أبهر الجميع

طريقة تحضير الكبدة الاسكندراني زي المحلات

فيديو

لحن الدمية ريحانة.. مفاجأة جديدة عن أغنية مريام فارس بمونديال قطر

صلاة الجمعة داخل مقر القاهرة السينمائي تثير الجدل والفنانين ترد

12 يوما دون توقف.. ظاهرة غريبة تجعل الأغنام تسير بحلقة دائرية

اكتفى بضم كفيه.. ولي العهد السعودي يرفض الانحناء أمام رئيس وزراء تايلاند|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالرازق توفيق

عبد الرازق توفيق يكتب : تكريم واهتمام ورعاية أسر الشهداء

د. صموئيل عصام

فاعلية إدارة الأداء للمؤسسات الحكومية

إلهام أبو الفتح

كل سنة وأنت طيب وبخير يا ريس

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان 11

د.عمرو الديب

حدود المقدرة الاقتصادية الروسية في مواجهة التحديات

آية عبد الرؤوف

المستقبل والخوف من الغد.. ماذا نفعل؟

المستشار أسـامة الصعيدي

تبقى مصر في القمة بعد قمة المناخ

حازم الشريف

نعم للانتماء للوطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ