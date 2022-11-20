المغرب استثناء وتونس الأقل.. حظوظ منتخبات العرب فى كأس العالم

تقام في السادسة مساء اليوم، الأحد، بتوقيت القاهرة، مباراة الافتتاح ضمن منافسات بطولة كأس العالم 2022 بين منتخب قطر ونظيره منتخب الإكوادور.

ومن المقرر أن يسبق مباراة منتخب قطر ونظيره منتخب الإكوادور، انطلاق حفل افتتاح بطولة كأس العالم 2022 فى تمام الساعة الرابعة عصرًا.

ويدير مباراة الافتتاح فى بطولة كأس العالم بين منتخب قطر ونظيره منتخب الإكوادور؛ الحكم الإيطالي دانيال اورزاتو صاحب الـ 46 عاما، حيث إنه من مواليد 23 نوفمبر 1975.

ويعتبر الحكم الإيطالي دانيال اورزاتو، الذي سيدير مباراة الافتتاح فى بطولة كأس العالم 2022، أفضل حكم في العالم عام 2020 حسب IFFHS.

وتشارك 4 منتخبات عربية ضمن منافسات بطولة كأس العالم 2022 هي قطر والسعودية وتونس والمغرب.

“صدى البلد” يكشف حظوظ المنتخبات العربية في بطولة كأس العالم 2022

منتخب المغرب بقيادة وليد الركراكي أكثر المنتخبات العربية تطورًا ويتفوق تقنيًا، إضافة إلى أن لاعبيه محترفون في الخارج وعلى احتكاك في دوريات ذات مستويات عالية ومعتادين على إيقاعها.

ويعتبر منتخب المغرب المرشح من بين العرب للتأهل إلى ثمن النهائي في بطولة كأس العالم 2022.

منتخب قطر المستضيف حظوظه قائمة باجتياز الدور الأول من بطولة كأس العالم باعتباره صاحب الأرض والجمهور، ويمتلك مجموعة طموحة ومتناغمة قادرة على الوصول للأدوار الإقصائية، وعليه الفوز على الإكوادور في المواجهة الافتتاحية إذا رغب في التأهل.

المنتخب السعودي في مجموعة صعبة لكنه يتمتع باستقرار فني، حيث إن الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني، متواجد منذ 3 أعوام متمكنًا من إعداد فريق لائق لتقديم صورة إيجابية، وعلى الأخضر تجنب الدخول بعقلية مجرد المشاركة إذا أراد صنع إنجاز جديد.

منتخب تونس لا يقل قيمة عن سابقيه، لكن المستوى العام أدنى، وتواجده بجانب الدنمارك وفرنسا وأستراليا يضعف حظوظه، إلا إذا اجتهد وخدمته النتائج الأخرى ستتغير المعطيات.

22 مباراة

أعلنت شبكة “بي إن سبورتس”، إذاعة 22 مباراة من بطولة كأس العالم 2022، عبر قنواتها المفتوحة “بدون تشفير”.

وكتب الحساب الرسمي لشبكة “بي إن سبورتس” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: "خبر عاجل | beIN SPORTS تبث 22 مباراة من بطولة كأس العالم 2022، مجاناً لتحتفي بأول نسخة يستضيفها العالم العربي من البطولة".

ولم تكشف شبكة “بي إن سبورتس” عن المباريات التي ستنقلها، لكن من المؤكد أنه سيكون من بينها مباراة الافتتاح بين قطر والإكوادور.

ويتواجد منتخب قطر في المجموعة الأولى في بطولة كأس العالم 2022، بجانب منتخبات الإكوادور وهولندا والسنغال.

وتحتضن قطر كأس العالم 2022، خلال الفترة من 20 نوفمبر الحالي حتى 18 ديسمبر المقبل.