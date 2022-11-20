السائق نام وارتفاع الضحايا.. تفاصيل مؤلمة في حادث رأس غارب| تغطية خاصة

قدمت مذيعة موقع صدى البلد، رانيا أيمن، تغطية عن حادث تصادم أتوبيس مع سيارة نقل كانت متوقفة على جانب الطريق، مما تسبب فى مصرع 12 شخصا وإصابة 27 أخرين.

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وتلقت غرفة عمليات البحر الأحمر، صباح اليوم الأحد، إخطارا بوقوع حادث بطريق «رأس غارب- الزعفرانة»، ما أسفر عن مصرع 11 شخصا وإصابة 27 آخرين نتيجة اصطدام أتوبيس ركاب تابع لإحدى الشركات الخاصة بتريلا.

وأكد مصدر طبي بمستشفى رأس غارب المركزي، ارتفاع عدد الوفيات في الحادث إلى 12 بينهم السائق، وكذلك ارتفاع عدد المصابين إلى 27 مصابا، وتم استدعاء أكثر من سيارة إسعاف لموقع الحادث ونقلهم إلى مستشفى رأس غارب المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وأكدت مصادر أن السائق قد يكون غافله النوم أثناء القيادة مما تسبب فى اصطدامه بالتريلا وتهشم الجزء الأمامى به بالكامل.

وأكد مصدر أمني، أن الضحايا والمصابين جميعهم من المصريين، مشيرا الي أن الاتوبيس قادما من القاهرة متوجها إلي مدينة الغردقة، وتم الدفع بـ٣٠ سيارة إسعاف إلي مكان الحادث وجاري نقل الضحايا إلي أقرب مستشفي لحفظهم داخل ثلاجة حفظ الموتي تحت تصرف النيابة العامة.