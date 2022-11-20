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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

درع السماء.. تنفيذ الرماية بواسطة الأنظمة المتطورة لقوات الدفاع الجوى بمشاركة 4 دول

التدريب المشترك درع
التدريب المشترك درع السماء

نفذت إحدى تشكيلات قوات الدفاع الجوى المصرية التدريب المشترك "درع السماء" بمشاركة اليونان وقبرص بصفة مراقب ، فضلاً عن مشاركة وفد من السعودية وباكستان لحضور الفعاليات ، وذلك بأحد ميادين تدريب قوات الدفاع الجوى بجمهورية مصر العربية؛ وذلك فى إطار دعم وتعزيز علاقات التعاون العسكرى مع الدول الصديقة والشقيقة.

قائد قوات الدفاع الجوي

بدأت الفعاليات بكلمة الفريق محمد حجازى قائد قوات الدفاع الجوى نقل خلالها تحيات وتقدير 
الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة لكافة العناصر المشاركة بالتدريب.

وأشار إلى أهمية التدريب الذى يسهم فى نقل وتبادل الخبرات فى ضوء التطوير والتحديث المستمر لأنطمة الدفاع الجوى.

قوات الدفاع الجوى

وأشتمل التدريب على التوجيه التكتيكى والطبوغرافى وعرض الفكرة التكتيكية للرماية ، وتنفيذ الرماية بواسطة الأنظمة المتطورة لقوات الدفاع الجوى والتى عكست مدى الإحترافية التى يتمتع بها عناصر 
قوات الدفاع الجوى بما يؤهلهم لتنفيذ كافة المهام التى توكل إليهم بكفاءة وإقتدار.

يأتى التدريب إمتداداً لسلسلة التدريبات المشتركة بين القوات المسلحة ونظيرتها من الدول الصديقة والشقيقة والتى تربطهم أواصر متينة من الشراكة والتعاون فى العديد من المجالات المختلفة.

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قوات الدفاع الجوي الدفاع الجوي درع السماء الفريق محمد حجازى قائد قوات الدفاع الجوى الفريق أول محمد زكى وزير الدفاع الفريق أسامة عسكر القوات المسلحة

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