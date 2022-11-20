طلبات إحاطة من التنسيقية لوزارة الثقافة.. اقتراح بتحويل القاهرة الفاطمية لمتحف عالمي.. ومناشدة بإنشاء متحف فني للخيول العربية بمحطة الزهراء الجديدة

منال هلال تقترح إنشاء متحف فني للخيول العربية بمحطة الزهراء الجديدة

نائبة التنسيقية تقترح تحويل القاهرة الفاطمية لمتحف عالمي بعد الانتقال للعاصمة الإدارية

طلب مناقشة عامة حول سياسة الحكومة بشأن الحفاظ على الهوية الثقافية المصرية



تقدمت النائبة الدكتورة منال هلال، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب مناقشة عامة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، موجه إلى وزيرة الثقافة، حول "سياسة الحكومة بشأن الحفاظ على الهوية الثقافية المصرية".

وقالت "هلال"، في الطلب المقدم منها، “إن الحفاظ على الهوية الثقافية يؤدي إلى شعور الفرد والمجتمع بالاطمئنان على هويتهم، وإحساسهم بالأمان عليها من الخطر والهجوم والتهديد والمحو والتشويه، ومن هذه الغاية يكتسب مفهوم الأمن الثقافي أهميته وخطورته نظراً لارتباطه بالثقافة التي تعد مكونا رئيسيا من مكونات الوجود، ومع انعدام الرؤية الهادفة إلى تحقيق الحفاظ على الهوية المصرية تبقى الثقافة المغلوبة نهباً للثقافة الغالبة، غير قادرة على المقاومة والتحصين، مكتفية برد فعل دفاعي”.

وأضافت “أن التطور التكنولوجي الحالي جعلنا نعيش في عالم التفت فيه الحدود الجغرافية والحواجز الثقافية، وترتب على ذلك انفتاح الثقافات وتداخلها لتصير عملية المحو والتخريب التي تمارسها الثقافة الغالية على نظيرتها المغلوبة أمراً منيراً لوضوح الرؤية وسهولة الاستهداف”.

وتابعت منال هلال، ومن هذا المنطلق جاء طلب بالثقافة، وربط الأجيال بتاريخها وكل ما يشكل خصوصيتها الوجودية، وتقوية حسن وتلتزم بها جميع الوزارات والهيئات المعنية في الدولة الانتماء لدى الأجيال المتعاقبة وما هي امكانية الدولة لإطلاق استراتيجية قومية متكاملة تدعمها الحكومة على غرس الاعتزاز بوسي المناقشة لمعرفة خطة الدولة وسياساتها للحافظ على الهوية الثقافية والعمل.

كما تقدمت النائبة منال هلال، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمقترح برغبة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، موجه الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، بشأن “انشاء متحف فني للخيول العربية بمحطة الزهراء الجديدة”.

وقالت “هلال”، فى الاقتراح برغبة المقدم منها، “في ضوء رعاية الدولة واهتمامها بالخيول العربية وعودة الدور الريادي للدولة المصرية للتربية الخيول ورعايتها من خلال إعادة إنشاء محطة الزهراء بشكل جديد في العاصمة الإدارية كمدينة متكاملة لرعاية وتربية الخيول”.

وتابعت “وبناء على اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالثقافة والفكر التنويري والفنون فإنشاء متحف فني يختص بالخيول العربية ليكون مكمل لهذه المدينة بشكل ثقافى فريد من نوعه على مستوى العالم فالخيول العربية كانت على مر العصور ولازالت مصدر إلهام للأدباء والشعراء والفنانين التشكيلين على مستوى العالم على ان يحتوى هذا المتحف اعمالا فنية لفنانين مصريين وعالمين كانت الخبول مصدرا أساسيا في استلهام أعمالهم الفنية”.

وتقدمت هلال، بمقترح برغبة آخر إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، موجه إلى الدكتور أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط و اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بشأن تحويل القاهرة الفاطمية لمتحف عالمي بعد الانتقال للعاصمة الإدارية

وقالت عضو مجلس النواب، فى الاقتراح برغبة المقدم منها، “ تميزت مصر بتعدد الحضارات، مما يجعلها متحفا للعالم، ويعد تحول القاهرة الفاطمية بعد بناء العاصمة الجديدة إلى متحف عالمي لتكون مزازا عالميا لجميع الجنسيات تمثل القاهرة فعلا عاصمة للحضارات المختلفة، فعلى سبيل المثال لا الحصر يوجد بها الأهرام تمثيلا للحضارة الفرعونية والكنيسة المطلقة وأثر النبي تمثيلا للحضارة المسيحية وجامع عمرو بن العاص الحضارة الإسلامية وغير ذلك من آثارا مثل مقياس الذيل في الروضة وشجرة مريم بالمطرية واقعة محمد علي وغير ذلكط.

وطالبت هلال، بتشكيل لجنة عليا للتخطيط لتحويل القاهرة فعلا إلى متحفا عالميا؛ مما يستدعي منع سير السيارات في شوارع معينة وعمل رحلات منظمة تجوب معالم القاهرة الأثرية”.