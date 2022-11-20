للموظفين.. منظومة ضريبة موحدة لـ المرتبات وتسجيل إلزامي لكل المهن.. تفاصيل

تسعى مصلحة الضرائب لتسهيل الإجراءات الخاصة بضريبة المرتبات، حيث أكد مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب، أن تطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، التى من المقرر الانتهاء من التشغيل التجريبي لها ديسمبر المقبل، ضمن الإسراع فى تنفيذ مشروعات تطوير وميكنة مصلحة الضرائب.

أهداف منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات

تهدف منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات لتحقيق العدالة الضريبية وزيادة الالتزام الضريبى وتمكين جميع موظفى الدولة داخل القطاعات المختلفة من الاطلاع على مفردات مرتباتهم ومقدار الضريبة المستحقة وفقا للقواعد المتبعة.

وترتكز المنظومة على إنشاء منصة موحدة يتم من خلالها احتساب الضرائب المستحقة على مرتبات ومستحقات العاملين فى كل قطاعات الاقتصاد القومى إلكترونيًا، وتهدف إلى توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات وضمان الحساب الدقيق للتأمينات الاجتماعية والتأمين الصحى الشامل فى جميع القطاعات المختلفة فى مصر.

تهدف المنظومة إلى تعزيز الالتزام بأحكام ضريبة الأجور والمرتبات، كما تهدف إلى التخفيف من المخاطر والتكاليف التشغيلية والتراكمات المرتبطة بفحص ضريبة الأجور والمرتبات، وتمكين جميع موظفى القطاعات المختلفة بالدولة (الحكومة، القطاع العام، قطاع الأعمال العام، القطاع الخاص) من الاطلاع على مفردات مرتباتهم (Pay-Slip) والضريبة المستحقة، وهي وثيقة رسمية معتمدة أمام الجهات المختصة وبالتالى زيادة الشفافية بين جهة العمل والموظف والمصلحة.

ضريبة المرتبات

التسجيل الإلزامي في منظومة الفاتورة الإلكترونية قبل ديسمبر

ويذكر أن مصلحة الضرائب أصدرت بيانا الخميس 10 نوفمبر ذكرت فيه، أن المنشآت الفردية سواء كانت تجارية أو صناعية أو خدمية أو مهنية مثل (الدكتور، والمهندس والمحامي، والفنان، والمحاسب القانوني، والاستشاري، وجميع أصحاب المهن الحرة) ملزمون بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية في موعد أقصاه 15 ديسمبر 2022، وإرسال فواتيرهم في حالة التعامل مع منشآت مسجلة بمصلحة الضرائب، على منظومة الفاتورة الالكترونية، وفي حالة تعاملهم مع مستهلك نهائي فهم ملزمون بمنظومة الايصال الالكتروني وفقا لمراحل الالزام الخاصة بهم.

وأوضح البيان أن الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية يكون من خلال التسجيل ذاتيا، والذي يتم بعد استخراج الختم الالكتروني واستكمال إجراءات التسجيل آليا، مشيرا إلى أن التسجيل حاليا لا يستغرق بضع ساعات، ويتوقف إصدار أي مستند إلكترونيا بعد تكويد السلع والخدمات على منظومة الفواتير الالكترونية.

ومن جانبه قال مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب، أن تطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات من شأنه تسهيل الإجراءات الخاصة بضريبة المرتبات، وتحقيق العدالة الضريبية وزيادة الالتزام الضريبي وتمكين جميع موظفي الدولة داخل القطاعات المختلفة من الاطلاع على مفردات مرتباتهم ومقدار الضريبة المستحقة وفقًا للقواعد المتبعة.

وأضاف "مختار توفيق" إن منظومة توحيد أسس ومعايير ضريبة الأجور والمرتبات ترتكز على إنشاء منصة موحدة يتم من خلالها احتساب الضرائب المستحقة على مرتبات ومستحقات العاملين فى كل قطاعات الاقتصاد القومي إلكترونيًا، وتهدف إلى توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات وضمان الحساب الدقيق للتأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي الشامل في جميع القطاعات المختلفة في مصر بما في ذلك القطاع الحكومي والقطاع العام والخاص، وتعزيز الالتزام الضريبي بأحكام ضريبة الأجور والمرتبات، كما تهدف إلى التخفيف من المخاطر والتكاليف التشغيلية والتراكمات المرتبطة بفحص ضريبة الأجور والمرتبات.

ولفت أن المنظومة تستهدف توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات من خلال تمكين جميع موظفي القطاعات المختلفة بالدولة "الحكومة، القطاع عام، قطاع الأعمال العام، القطاع الخاص" من الاطلاع على مفردات مرتباتهم "Pay-Slip" والضريبة المستحقة، وبالتالي زيادة الشفافية بين جهة العمل والموظف والمصلحة، مؤكدًا أن مفردات المرتب "Pay-Slip" التي تتيحها المنظومة تُعد وثيقة رسمية معتمدة أمام الجهات المختصة، كما تهدف إلى إنشاء حل مركزي متكامل مع المنصات التقنية الحكومية الأخرى الحالية والمستقبلية للاستفادة من التكنولوجيا الرقمية ورفع كفاءة الأداء الحكومي.

مختار توفيق

أعلى مستويات السرية والتأمين

وعن كيفية التعامل مع منظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، أوضح "رئيس مصلحة الضرائب المصرية" أنه يمكن التعامل مع المنظومة عن طريق التكامل "الربط" بين أنظمة المرتبات الحالية لدى الممولين والمنظومة، لافتًا إلى أن المنظومة تحتسب الضريبة وليس لها علاقة باحتساب المرتبات، كما يمكن تحميل الإكسيل، أو الإدخال يدويًا من خلال البوابة، مشيرًا إلى أن المنظومة تقوم باحتساب ضريبة المرتبات وترحل المطالبة على منظومة الميكنة الشاملة ليتم دفعها.

وقال "مختار توفيق" إن منظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات تتيح إمكانية طلب إرسال قسيمة الراتب للموظفين بأنفسهم عن طريق بوابة خاصة للموظف، كما تستوعب المنظومة جميع حالات التوظيف والقوانين التابعة لها عند الممول الواحد، تنشئ المنظومة مسودة التسوية السنوية للممول آليًا لمراجعتها وتعديل ما يلزم، قبل الاعتماد الرسمي لها، وذلك للحصول على أقصى درجات الدقة في التسويات السنوية، مؤكدًا أن المنظومة تتيح أعلى مستويات السرية والتأمين من خلال تشفير البيانات قبل تسجيلها بقاعدة البيانات.

وأضاف "مختار توفيق" أن المصلحة قامت بتنظيم ندوة تعريفية عن منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، وتم نشر التسجيل الخاص بهذه الندوة على موقع مصلحة الضرائب المصرية على "دليلك للتعامل مع منظومة توحيد احتساب ضريبة المرتبات والأجور" على الرابط التالي.

كما يقوم مركز الاتصالات المتكامل التابع للمصلحة بالرد على كافة الاستفسارات والتساؤلات حول المنظومة وكافة الموضوعات الضريبية وذلك على الخط الساخن 16395.