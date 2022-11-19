15 ديسمبر آخر موعد.. هل تطبق الفاتورة الإلكترونية على المنشآت الطبية ؟

تسعى وزارة المالية ممثلة في مصلحة الضرائب، لتطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية على الشركات والمنشآت الفردية، سواء كانت تجارية أو خدمية أو صناعية أو مهنية، وذلك في إطار جهودها لإلزام هذه الجهات بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية في موعد أقصاه 15 ديسمبر المقبل، ولكن تحاول بعض الجهات أن يتم استثناؤها من هذا النظام الجديد في إقرار الضرائب.

وناقش مجلس النقابة العامة للأطباء، في اجتماعه أمس الجمعة، قرار وزارة المالية بشأن تطبيق الفاتورة الضريبية الإلكترونية على الأطباء، والبدء في إجراءات التسجيل لها، وخضوع المنشآت الطبية المختلفة لها، موضحة أنها تدعم وجود آلية لمحاسبة ضريبية عادلة، إلا أن الإجراءات المعقدة في استخدام آلية الفاتورة الالكترونية في مهنة حيوية مثل الطب قد تعوق تقديم الخدمات الطبية.

وأكد مجلس نقابة الأطباء أنه من غير المنطقي تطبيق رسوم على خدمة مهنية مثل الخدمة الطبية ومساواتها بالخدمات التجارية رغم اختلاف مخاطبة قانون الضرائب لهذه المهن.

طعن نقابة الأطباء على الفاتورة الالكترونية

وقرر مجلس نقابة الأطباء تكليف المستشار القانوني للنقابة بدراسة اتخاذ الإجراءات القانونية للطعن على قرار مصلحة الضرائب المصرية، ومخاطبة رئيس الوزراء ووزير المالية لاستثناء الأطباء من دفع رسوم التسجيل الفاتورة الإلكترونية، كما قرر مجلس النقابة العامة للأطباء حرصاً منه على مصالح الأطباء والتزاماً من المجلس بالقرارات السارية، سرعة التعاقد مع مكتب محاسبة قانونية ذات خبرة وسابق أعمال للقيام بتوعية الأطباء عن طريقة التسجيل للفاتورة الإلكترونية والقيام بإجراءتها لمن يرغب، وذلك على التوازي مع الإجراءات القانونية ومخاطبة المسؤولين.

يذكر أن مصلحة الضرائب المصرية حددت يوم ١٥ ديسمبر المقبل حد أقصى للتسجيل في منظومة الفاتورة الضريبية الالكترونية يتم بعدها تطبيق غرامة مالية.

تطبيق الفاتورة الإلكترونية على أصحاب المهن الجحرة

ومن المفترض أن الفئات التي سيتم تطبيق عليها الفاتورة الإلكترونية في موعد أقصاه 15 ديسمبر المقبل هم: (الأطباء، والمهندسين والمحامين، والفنانين، والمحاسبين القانونين، والاستشاريين، وجميع أصحاب المهن الحرة) وعلى هذه الفئات، طبقا لبيان سابق لوزارة المالية إرسال فواتيرهم في حالة التعامل مع منشآت مسجلة بمصلحة الضرائب، على منظومة الفاتورة الإلكترونية، وفي حالة تعاملهم مع مستهلك النهائي فهم ملزمون بمنظومة الايصال الالكتروني وفقا لمراحل الإلزام الخاصة بهم، وفقا للبيان.

طرق الانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية

وقال مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب في بيانات سابقة، أن الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية يكون من خلال التسجيل ذاتيا ، والذي يتم بعد استخراج الختم الإلكتروني واستكمال إجراءات التسجيل آليا، مشيرا إلى أن التسجيل حاليا لا يستغرق بضع ساعات، ويتوقف إصدار أي مستند إلكترونيا بعد تكويد السلع والخدمات على منظومة الفواتير الإلكترونية.

4 مراحل لتطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية

وأشار إلى أن هناك 4 مراحل فرعية بالمرحلة الثامنة لإلزام جميع الشركات المسجلة بالمأموريات الضريبية بكافة محافظات الجمهورية، بالتسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية حيث سيتم اكتمال إلزام جميع ممولي مصلحة الضرائب المصرية بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية في 15 ديسمبر 2022.

وطالبت المصلحة، جميع الممولين بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية ، وفقاً لقرارات الإلزام الصادرة بشأنهم تجنبا للوقوع تحت طائلة القانون.

وقال توفيق، إنه لن يعتد إلا بالفواتير الإلكترونية في خصم أو رد الضريبة على القيمة المضافة وفقا لقرارات الإلزام الصادرة لتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية.