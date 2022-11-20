غدا.. صالون أوبرا الإسكندرية الثقافي يناقش "السيكودراما والعلاج بالفن"

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، غدا /الاثنين/، صالون أوبرا الإسكندرية الثقافي تحت عنوان "السيكودراما..والعلاج بالفن"، وذلك على مسرح سيد درويش بالاسكندرية.

يتناول الصالون العلاج بالفن باعتباره أحد أهم العلاجات التكميلية للبرامج العلاجية، لما له من تأثير فى تقدم الحالات المرضية، إلى جانب العلاج الدوائي، ليس بهدف تقديم منتج فني، أو بناء موهبة، وإنما بهدف مساعدة الفرد في الشعور الإيجابي تجاه نفسه، وتحسين التواصل مع الآخرين.

يقام الصالون تحت إشراف الفنان أمين الصيرفي مدير عام النشاط الثقافي بدار الأوبرا المصرية، ويستضيف إيمان الزيات أخصائية السيكودراما، الكاتبة سحر السلاموني، والدكتورة مني رجب، ويدير اللقاء الكاتبة إيمان عنان.

يتخلل الصالون فقرة فنية تقدمها المطربة نسرين أيمن بمصاحبة عازفي أوبرا الإسكندرية.

تجدر الاشارة إلى أن صالون الأوبرا الثقافي هو أحد الخطوات التى تتضمنها الرسالة التنويرية للأوبرا والهادفة إلى نشر الفنون والثقافة الجادة في مختلف ربوع مصر، واستضافته للعديد من الرواد والقامات المصرية البارزة فى مختلف المجالات من خلال انعقاده الدوري.