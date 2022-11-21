77 جنيها زيادة ..أسعار الذهب اليوم الاثنين 21-11-2022

ارتفعت أسعار الذهب بالسوق المحلي بقيمة 77 جنيها على مدار تعاملات الأسبوع الماضي.

ونرصد خلال السطور التالية أسعار الذهب محليا خلال مستهل تعاملات اليوم الاثنين 21 نوفمبر 2022 على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة وفقا لموقع gold price today.

ووصل أعلى سعر لـ جرام الذهب عيار 24 الأعلي قيمة وفئة بين أعيرة الذهب اليوم الاثنين نحو 1477جنيها مقارنة 1400 جنيها الاثنين الماضي .

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 22 خلال تعاملات اليوم الاثنين نحو 1354 جنيها مقابل 1283جنيها الاثنين الماضي.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأشهر تداولا بين أعيرة الذهب اليوم الاثنين نحو1292 جنيها مقارنة 1225جنيها الاثنين الماضي.

وصل جرام الذهب عيار 18 الوسطي بين أعيرة الذهب اليوم الاثنين نحو 1107 جنيها مقارنة 1050جنيها الأسبوع الماضي .

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الاثنين نحو861 جنيها.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم الاثنين نحو 738 جنيها.

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الاثنين نحو 10.336 جنيه مقابل 9800جنيها الأسبوع الماضي .

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر كيلو الذهب اليوم الاثنين نحو 1.400 مليون جنيه

أسعار الذهب عالميا

وسجل سعر الذهب عالميا نحو 1752 دولار للأوقية سعر إغلاق البورصة العالمية الجمعة الماضية والتى تستأنف تداولتها صباح اليوم .

عوامل تحدد أسعار الذهب عالميا:

يعد الذهب من السلع المتداولة يومياً، ولذلك فإن سعر الذهب عالميا قابل للارتفاع والانخفاض بشكلٍ مستمر يومياً.

وهناك العديد من العوامل التي تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب منها :

معدل سعر الفائدة عالميا و يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزي فى بلدان العالم إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية

أسعار النفط عالمياً: عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب فضلا عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.

اختلاف أسعار الذهب

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.