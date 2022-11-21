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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

استهداف للعرب وخاصة مصر.. شاهد أبرز تصريحات رئيس البرلمان العربي

صدى البلد

كشف عادل عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، خلال لقاء له لبرنامج “أخر النهار”، عبر فضائية “النهار” عن العديد من التفاصيل الخاصة حول التحديات التي تواجه الأمة العربية، سواء أزمة كورونا، أو الأزمة الروسية الأوكرانية.

 

وإليكم أبرز التصريحات.

 لا لفرض وصايا من أوروبا علينا.

أكد عادل عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، أنه ندين تلك التحركات التي تستهدف الدول العربية، موجها رسالة دعونا نعمل من أجل شعوبنا ومن اجل صالح العرب

 

وقال ،أنه لدينا مرصد لحقوق الانسان، مؤكدا أن هناك تقدم كبير في تطوير هذا المف
 

وتابع رئيس البرلمان العربي، أنه يجب ان يكون هناك احترام للدول العربية وعدم فرض وصايا من اوروبا على العرب.

 

الملف الدفاعي

واشار إلى أنه يجب أن يكون هناك تنسيق عربي على كافة المستويات لاسيما الملف الدفاعي.


هناك استهداف للأمة العربية وخاصة مصر

وأشاد بتنظيم مصر لقمة المناخ، معلقا"هذا شرف نفتخر به كعرب، مشيرا إلى أن مصر لها مبادرات هامة، في قضية التغيرات المناخية.

 

وقال ، ان القمة العربية بالجزائر كان لها مساهمات هامة، في الوصول لحلول من أزمات كانت تواجه الدول العربية، وكان له مساهمات إيجابية.

 

وتابع أن هناك استهداف للأمة العربية وخاصة مصر، مؤكدا أن الجميع يعلم اهمية مصر في المنظومة العربية.

 

زعزعة استقرار الدول. 

وأشار لى أن هناك دعم للجهود العربية لمواجة التحديات، مؤكدا أن  هذا الاستهداف ممنهج ويهدف زعزعة استقرار الدول.

 

تحديات الأمة العربية أكبر من أن تواجهها دولة منفردة

أكد  أن هناك العديد من التحديات التي تواجه الأمة العربية، مشيرا إلى أنه لا يمكن لدولة بمفردها مواجهة تلك التحديات، سواء من فيروس كورونا، أو الأزمة الروسية الأوكرانية التي طالت أثارها دول العالم وليس الأمة العربية فقط.

وقال  أنه نحاول قدر المستطاع على تشجيع الدول العربية، على توطين خطة لمواجهة تلك التحديات، مؤكدا أن البرلمان العربي له دور هام، للتأكيد على ضرورة العمل العربي المشترك.

وتابع  أن هناك أزمة في الغذاء والطاقة، حتى أن هناك دول عربية تواجه مجاعات، ونعمل على ضع حلول وخطط لحماية الدول العربية.

تسخر امكانياتها

وأشار إلى أنه على العرب أن التعاون بين الدول العربية يجب أن يكون تكاملي وليس تعاون تنافسي، بمعني أن كل دولة تسخر امكانياتها لمساعدة الدول العربية، التي تحتاج إلى دعم.

 

القمة العربية مصر رئيس البرلمان العربي فيروس كورونا البرلمان

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