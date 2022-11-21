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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

دراسة .. علامة في عينيك تكشف تعرضك لخطر الموت المبكر

صدى البلد

أشارت  دراسة شارك فيها  ما يقرب من 5000 شخص  إلى أن عينيك قد تحملان دليلًا حيويًا حول عدد سنوات عمرك  

يعد الحفاظ على صحة العيون طوال حياتنا أمرًا حيويًا عندما يتعلق الأمر بمنع فقدان البصر قدر الإمكان مع تقدمنا ​​في العمر. 
وجدت إحدى الدراسات ، التي نُشرت في أرشيفات طب العيون في عام 2004 ، أن كبار السن المصابين بإعتام عدسة العين أو الضمور البقعي المرتبط بالعمر (AMD) يمكن أن يموتوا قبل أولئك الذين لا يعانون من اضطرابات في العين.

وقضت بأن أولئك الذين لديهم دليل على هذه الحالات في العين كانوا أكثر عرضة للوفاة لأي سبب مقارنة بمن لديهم عيون سليمة.

اعتلال الشبكية السكري


وجدت الدراسة أن الأشخاص المصابين بـ AMD وإعتام عدسة العين لديهم مخاطر أكبر للوفاة بنسبة 41 في المائة أثناء الدراسة ، مقارنةً بالآخرين الذين أظهروا القليل من أعراض الترسبات المعتمة تحت الشبكية أو لم تظهر عليهم أي أعراض.

ارتبط أولئك الذين يعانون من حالات أكثر خطورة من AMD بوفيات القلب والأوعية ويمكن أن يؤدي تناول الأسماك إلى فقدان البصر بسبب "التأثيرات السامة

وفقا لموقع Express كان وجود اعتلال الشبكية السكري وانسداد الوريد الشبكي ، على وجه الخصوص ، علامات على زيادة معدل الوفيات وخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية 

طب العيون اعتلال الشبكية السكري انسداد الوريد امراض القلب أمراض القلب والأوعية

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