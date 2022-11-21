دعاء الزلازال والهزات الأرضية

شعر سكان القاهرة والمحافظات بوقوع هزة أرضية بقوة 6 بمقياس ريختر في اليونان.

ومن ناحية أخرى، أفاد مركز رصد الزلازل والأعصاير الأوروبي، بوقوع زلزال بقوة 6 ريختر ضرب جزيرة كريت باليونان منذ قليل.

وفى هذا السياق ننشر لكم دعاء الزلازال..

ومما يستحب ترديده وقت الزلازل هو:" اللَّهمَّ إنِّى أسألُكَ العفوَ والعافيةَ، فى الدُّنيا والآخرةِ، اللَّهمَّ إنِّى أسألُكَ العفوَ والعافيةَ، فى دِينى ودُنياى، وأهلى ومالى، اللَّهمَّ استُرْ عَوراتى، وآمِنْ رَوعاتِى، اللَّهمَّ احفَظْنى من بينِ يدى، ومن خلفى، وعن يمينى، وعن شمالى، ومن فَوقِى، وأعوذُ بعظمتِكَ أن أُغْتَالَ مِن تحتي".