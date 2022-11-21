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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

صورة بألف معني مؤلم.. أنثي قرد تودع مولودها الأول ميتا في ألمانيا

صورة بألف معني مؤلم..
صورة بألف معني مؤلم.. أنثي قرد تودع مولودها الأول نافقا

وثقت صورة بألف معني من الألم كيف ودعت أنثي قرد  مولودها الأول ميتا لمدة يومين في حديقة حيوان بألمانيا. 

ودعت أنثي القرد البالغة من العمر 8 سنوات وتدعي “ تراسيوز” ابنها الرضيع  قبل أن يأخذه الحارس بعيدا.

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وعلقت حديقة حيوان Gruner Zoo Wuppertal على الصورة المؤلمة عبر صفحتها على Facebook: “اكتشف فريق رعاية الحيوانات طفلا رضيعا نافقت في أحضان تراسيوز”.

ولفتت إلى القرد الصغير النافق كان يعد أول نسل  لأنثى القرد البالغة من العمر 8 سنوات والتي تقيم في حديقة الحيوانات بألمانيا منذ عام 2017.

وأشارت حديقة حيوان الألمانية: “على الرغم من أننا حزينون جدا لفقدان الرضيع، إلا أنه يجعلنا سعداء برؤية مدى اهتمام أنثي القرد بنسلها الذي لا حياة له”.

 أنثي قرد تودع مولودها الأول ميتا في ألمانيا   

وتابعت: “الفرص جيدة إذا حملت مرة أخرى، وسوف تقوم بتربية حيوانها الصغير بطريقة مثالية من أجل المساهمة في الحفاظ على هذا النوع من القرود المهددة بالانقراض”.

وأضافت حديقة الحيوانات أنه عقب وفاة القرد الصغير، حملت أنثى قرد أخرى الجثة الميتة ولمستها بعناية مرارا وتكرارا، منوهة: “يعد سلوكا طبيعيا تماما، وبهذه الطريقة ودّعت الأم وأعضاء المجموعة الآخريين الرضيع النافق".
 

صورة بألف معني مؤلم.. أنثي قرد تودع مولودها الأول ميتا في ألمانيا  
قرد صورة بألف معني مولودها الأول ميتا حديقة حيوان المانيا تراسيوز Gruner Zoo Wuppertal Facebook

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