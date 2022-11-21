رضا عبدالعال: سانشيز مدرب قطر يُسأل عن الهزيمة أمام الإكوادور.. فيديو

حمل رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" أن مدرب قطر يتحمل مسؤلية الخسارة من منتخب الأكوادور في افتتاح بطولة كأس العالم 2022 بسبب الخوف الزائد في مواجهة منافسه.

وقال رضا عبد العال محلل برنامج "البريمو " على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق : " سانشيز مدرب قطر يُسأل عن الهزيمة أمام الإكوادور وهو ما تسبب في ظهور لاعبيه بهذا الشكل والتحفظ الكبير في مواجهة منتخب الأكوادور وعدم استغلال عاملي الأرض والجمهور في لقاء الافتتاح بالمونديال".

استسلام لاعبي قطر..

وتابع:" منتخب الإكوادور فوجئ باستسلام لاعبي قطر في المباراة وفتح المساحات أمام وتسجيل هدف مبكر في مباراتهما بافتتاح المونديال ".