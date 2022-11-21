عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كاتب صحفي: إقامة كأس العالم في قطر نجاح للعالم العربي.. فيديو

رضا عكاشة
رضا عكاشة

أكد الدكتور رضا عكاشة أستاذ الصحافة، أن وجود الرئيس السيسي داعماً للأمير تميم بن حمد أمير دولة قطر، في افتتاح المونديال بحضور زعماء العالم، يؤكد عمق العلاقات بين الدول العربية، و المصالح المشتركة الدائمة.

 

أول دول عربية يقام عليها المونديال

 

وأضاف "عكاشة" أثناء استضافته مع برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن الدلالة السياسية لحضور الرئيس السيسي افتتاح المونديال هامة للغاية، مؤكداً أن العلاقات المصرية القطرية، بطبيعتها جيدة، على المستوى السياسي والاقتصادي.

 

وأشار أستاذ الصحافة إلى، أن قطر هي أول دولة عربية يقام عليها المونديال، مضيفاً أن إقامة كأس العالم في قطر نجاح للعالم العربي، وهذا الحدث أعطى بعداً ثقافياً و فكرياً رائعاً.

 

 

رضا عكاشة الرئيس السيسي قطر المونديال أمير دولة قطر دولة عربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزواج الخميس والطلاق الجمعة.. فتاه تثير جدلا بالاحتفال بعذريتها

حقيقة اعتناق النجم مورجان فريمان الإسلام

أخر كلمات رامز جلال قبل شائعات اعتزاله وإصابته بـ العمى

شعر به سكان القاهرة.. زلزال بقوة 6 ريختر يضرب اليونان| صورة

الذهب يتراجع بقوة عالميًا.. ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

الدولار يقفز عالميًا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن في البنوك

علشان نستعد لو في توابع.. نصائح البحوث الفلكية للمصريين حال الشعور بـ زلزال

حكاية هزة أرضية لم تستغرق جزءا من الثانية أصابت سكان القاهرة بالذعر

ترشيحاتنا

إنجلترا تواجه إيران اليوم في كأس العالم 2022

بسعر 200 جنيه.. الصحة تعلن أماكن لقاح الإنفلونزا

فلوس الدروس بينقط بها الراقصات.. إمرأة تشتكي زوجها أمام قاضي الأسرة

اليوم وغدا.. الأرصاد: استمرار زيادة درجات الحرارة نهارا

الضرائب: إلزام جميع الممولين بمنظومة الفاتورة الإلكترونية منتصف ديسمبر

قتلت زوجها لأجل عشيقها.. عقوبة متوقعة تواجه سيدة بولاق الدكرور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون أعراض.. 24 ألف إصابة وأول وفاة بكورونا في الصين منذ ستة أشهر

عايزين رضا البحراوي| تعليقات السيدات على مفاجأة مصمم الأزياء إسلام سعد لزوجته

فستان لافت.. آيتن عامر بإطلالة تكشف أنوثتها | شاهد

بعدما شك في عفتها.. هل تعود عروس الشرقية لزوجها بعد فحص العذرية؟

فيديو

بنفس مشهد الفيلم.. مصمم أزياء يفاجئ زوجته للاحتفال بعيد زواجهما الثامن

بتقلد شاكيرا ..انتقادات طالت ميريام فارس بسبب أغنية كأس العالم 2022

قرارات هامة من التعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة.. تفاصيل

تعرف على أغلى 10 منتخبات في مونديال قطر 2022.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

البطل.. شخصية مصر

مني أحمد

فيروزة لبنان

عبدالرازق توفيق

عبد الرازق توفيق يكتب : تكريم واهتمام ورعاية أسر الشهداء

د. صموئيل عصام

فاعلية إدارة الأداء للمؤسسات الحكومية

إلهام أبو الفتح

كل سنة وأنت طيب وبخير يا ريس

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان 11

د.عمرو الديب

حدود المقدرة الاقتصادية الروسية في مواجهة التحديات

آية عبد الرؤوف

المستقبل والخوف من الغد.. ماذا نفعل؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ