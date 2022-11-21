كاتب صحفي: إقامة كأس العالم في قطر نجاح للعالم العربي.. فيديو

أكد الدكتور رضا عكاشة أستاذ الصحافة، أن وجود الرئيس السيسي داعماً للأمير تميم بن حمد أمير دولة قطر، في افتتاح المونديال بحضور زعماء العالم، يؤكد عمق العلاقات بين الدول العربية، و المصالح المشتركة الدائمة.

أول دول عربية يقام عليها المونديال

وأضاف "عكاشة" أثناء استضافته مع برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن الدلالة السياسية لحضور الرئيس السيسي افتتاح المونديال هامة للغاية، مؤكداً أن العلاقات المصرية القطرية، بطبيعتها جيدة، على المستوى السياسي والاقتصادي.

وأشار أستاذ الصحافة إلى، أن قطر هي أول دولة عربية يقام عليها المونديال، مضيفاً أن إقامة كأس العالم في قطر نجاح للعالم العربي، وهذا الحدث أعطى بعداً ثقافياً و فكرياً رائعاً.