سوق المستعمل.. دايهاتسو هاتشباك أوتوماتيك بـ 45 ألف جنيه

يضم السوق المصري للسيارات مختلف إصدارات السيارات، حيث تناسب هذه الطرازات أذواق المواطنين المصريين، وتساعدهم على قضاء احتياجاتهم بأقل تكلفة ممكنة بفضل المميزات التي تحتوي عليها منها، رخص ثمنها، وانخفاض استهلاكها للوقود وتوافر قطع غيارها بسهولة ومن هذه الأنواع سيارة دايهاتسو شاريد موديل 1992.

دايهاتسو شاريد موديل 1992

مواصفات سيارة دايهاتسو شاريد موديل 1992

تحصل سيارة دايهاتسو شاريد علي قوتها من محرك سعة 1300 سي سي، مقترن بناقل حركة أوتوماتيك، وتقدم السيارة باللون الأحمر، وقامت السيارة بقطع مسافة تصل الي 19999 الف/كم، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية ولا يوجد بها أي دهانات داخلية، بها رخصة سارية لمدة عامين .

دايهاتسو شاريد موديل 1992

تحتوي مقصورة سيارة دايهاتسو شاريد علي الكثير من التجهيزات منها، راديو، وكاسيت، و4 سماعات بالأبواب الأربعة، وزجاج أمامي كهربائي، وزجاج خلفي كهربائي، ومساحة إضافية الأبواب الأمامية للتخزين، ودرج بالتابلو الأمامي للتخزين، وسنتر لوك، وفرش مقاعد من الجلد، وإضاءة داخلية للقراءة، وعدادات قياس للسرعة والحرارة والوقود، واذرعة بالمقود للتحكم في عمل المساحات الأمامية والخلفية والإضاءة .

دايهاتسو شاريد موديل 1992

تظهر سيارة دايهاتسو شاريد من الخارج بشكل مميز بفضل احتوائها علي ، إضاءة أمامية، وإضاءة خلفية، ومصابيح ضباب أمامية، وشبكة يتوسطها كلمة دايهاتسو ، وإشارات أمامية علي الصداد الأمامي لتحديد اتجاه السيارة، وصداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، ومساحة زاج خلفية، ومقابض أبواب بنفس لون السيارة، ومرايات يتم ضبطها وضمها بشكل يدوي.

دايهاتسو شاريد موديل 1992

سعر سيارة دايهاتسو شاريد موديل 1992

تتوافر سيارة دايهاتسو شاريد موديل 1992 بسعر 45 الف جنيه، ويختلف السعر حسب الحالة الفنية للسيارة .