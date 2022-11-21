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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعرف على الموعد النهائي لعودة سامسون أكينولا إلى الزمالك

سامسون اكينولا لاعب
سامسون اكينولا لاعب الزمالك

تواصل البنينى سامسون اكينولامهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك مع الجهاز الإداري للفريق الأبيض لتحديد موعد عودته للقلعة البيضاء بعد غيابه عن المران على مدار 8 أيام مضت، وذلك للعودة  للتدريبات بعد الراحة السلبية التى حصل عليها الفريق لمدة 4 أيام بقرار من البرتغالى جيسافالدو فيريرا المدير الفنى للزمالك .

وأخبر سامسون أكينولا فى اتصاله الهاتفي بالمدير الإدارى للزمالك أحمد حسنى أنه سيعود إلى القاهرة اليوم الإثنين قادما من بلده بنين عقب انتهاء أزمة الحصول على تأشيرة السفر والتى تسببت فى تغيبه عن التدريبات لمدة 8 أيام منذ عودة الفريق للتدريبات الاثنين الماضى .

ومن المنتظر أن يخضع سامسون أكينولا للتحقيق بمعرفة الجهاز الإدارى عقب عودته للقاهرة لمعرفة سبب غيابه عن التدريبات وعدم الالتزام بالموعد المحدد لاستئناف التدريبات عقب حصوله على موافقة الجهاز الفنى والإدارى بالسفر إلى بلاده لقضاء الأجازة التى حصل عليها الفريق لمدة 4 ايام مع أسرته .

أمير مرتضى يعلن توقيع عقوبة على سامسون لهذا السبب

موقف الثلاثي أكينولا وفتوح وعبدالغني من الإصابة في الزمالك

تعويض الجزيرى 

ويعول الجهاز الفني للزمالك بقيادة فيريرا على سامسون اكينولا لقيادة هجوم الفريق فى مباراة المصرى القادمة بدور الثمانية لبطولة كأس مصر والمقرر لها السادس والعشرين من نوفمبر الجارى بإستاد برج العرب لتعويض غياب الدولى التونسى سيف الدين الجزيرى والذى يشارك ضمن كتيبة نسور قرطاج بمونديال قطر 2022 .

وكان أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك قد أعلن توقيع عقوبة مالية على سامسون اكينولا وفقا للائحة عن مدة غيابه فى العودة للانتظام فى التدريبات تاركا قرار  مشاركته فى المباريات كحق أصيل للجهاز الفنى للفريق بقيادة البرتغالى فيريرا .

غياب فيريرا 

وتقرر سفر البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى بلاده خلال الساعات القليلة المقبلة في إجازة قصيرة لحضور مراسم جنازة نجل زوجته الذي توفي مؤخرا.
 

وسيغيب المدير الفني للفريق الأبيض عن مباراة المصري المقبلة في كأس مصر، على أن يتولى روي اجواش مساعد فيريرا إدارة المباراة رفقة كل من أسامة نبيه المدرب العام وأحمد عبد المقصود المدرب المساعد.


وقدم المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بواجب العزاء للبرتغالي جوسفالدو فيريرا، كما قدم  أمير مرتضى المشرف على الكرة بالنادي واجب العزاء للمدير الفني، وحرص على توفير مرافق للسفر مع "فيريرا" للتغلب على أي عقبات تواجهه.

الزمالك فيريرا مرتضى منصور كأس مصر سامسون اكينولا

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